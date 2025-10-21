Bogati će evoluirati u drugu vrstu?

Američki futurolog Paul Saffo razvio je teoriju prema kojoj bi se bogata manjina svjetske populacije u budućnosti mogla odvojiti u zasebnu vrstu. Budućnost će, prema Saffou, obilježiti fuzija biologije i tehnologije u kojoj će većina stvari biti robotizirana, a kibozi neće biti ništa čudno.

Uzme li se u obzir mogućnost uzgajanja zamjenskih organa, uporabe genetski prilagođenih lijekova i naprednih genetskih metoda utvrđivanja naslijednih bolesti te nemiješanje s 'običnim' ljudima, takvo što uopće nije nemoguće, javlja The Telegraph.

Saffo se tim komentarima i predviđanjima osvrnuo na izjavu američkog znanstvenika Raya Kurzweila koji je prije nekoliko mjeseci rekao kako je, zbog brzine razvoja nanotehnologije, besmrtnost od stvarnosti udaljena tek dvadesetak godina.

No, ono što Saffo naglašava je društveno-ekonomska stvarnost, odnosno činjenica da će tako napredne tehnologije biti dostupne isključivo super-bogatašima. Zbog toga bi moglo doći do ubrzane podjele između klasa, a to bi lako moglo završiti i razdvajanjem vrste, odnosno bržom evolucijom jednog njenog dijela.

"Tijekom 80-ih svijet je promijenilo osobno računalo. U 90-ima to je postigao internet. Iduća velika stvar koja će promijeniti svijet su roboti. Ukoliko dođe do toga kao vrsta bi mogli postati potpuno ovisni o nekakvim 'elektroničkim insektima', a da toga ne budemo niti svjesni dok se nešto ne pokvari", kaže Saffo.

"Ponekad se pitam može li se ustaliti prosjek po kojem bogati žive oko 20 godina dulje od siromašnih. To je 20 godina više zarađivanja i štednje. Zamislite kolika je to koncentracija sredstava i moći koju ostavljate nasljednicima", zaključio je Saffo, vjerojatno i više nego svjestan da svijet već stoljećima funkcionira po vrlo sličnim principima.