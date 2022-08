3 savjeta za pripremu savršene šalice kave kod kuće

Kratka, duga, s mlijekom ili bez mlijeka - iako kavu najčešće pijemo u nekim od ovih kombinacija, njezina priprema zanimljiv je proces na koji utječu brojni faktori. Jeste li se ikada zapitali zašto vam jednaka kava nekada ispadne savršeno, dok ponekad njezin okus nije baš onakav kakav ste priželjkivali? O umijeću pripreme kave te ljubavi prema tom obožavanom napitku razgovarali smo s Majom Milovanović, Coffee ambasadoricom brenda Nespresso koja nam je, između ostaloga, otkrila nekoliko savjeta za pripremu savršene šalice kave.

Za početak, što sve uključuje tvoje radno mjesto? Koji je opis posla Coffee ambasadora?

Generalno govoreći, moj glavni zadatak je poticanje i razvoj kulture kave - prvo među zaposlenicima, a zatim i u zajednici. Dio posla u kojem istinski uživam je obuka Nespresso stručnjaka za kavu. Vjerujem da se svi osjećamo ugodno kada smo okruženi ljudima s kojima imamo zajedničke interese. Ljubav prema pripremi kave, uživanju u njezinom okusu, mirisu i teksturi bitan je dio moje osobnosti, a dijeljenje znanja i vještina koje sam godinama gradila s onima koji žele postati stručnjaci za kavu uvijek je dio posla kojem se posebno veselim.

Osim toga sudjelujem i u organizaciji i održavanju različitih vrsta događanja. Na maserclass događanjima se družimo s ljubiteljima kave, zajedno uživamo u njezinim okusima, širimo kulturu ispijanja kave i upoznajemo se s brendom, njegovim principima i obvezama prema zajednici u kojoj se nalazi. U par riječi, moj posao je kreativan, inspirativan i dinamičan. Nevjerojatno je ispunjavajući za osobe koje istinski i iskreno uživaju u kavi.

Rekla si da jedan dio tvog posla obuhvaća edukaciju Nespresso stručnjaka za kavu. Koja su top tri savjeta koja bi podijelila sa svima koji žele napraviti savršenu šalicu kave?

Svježa kava, vješto pržena i samljevena, dobro odabranih sorti i porijekla osnovni su elementi koji će im biti potrebni za pripremu dobre kave. Kada je u pitanju Nespresso, sve ovo je sabrano u aluminijsku kapsulu. Za početak je dovoljno samo da u bogatom asortimanu pronađu one u kojima će najviše uživati. Drugim riječima, potrebno je eksperimentirati.

Kada se kušaju sve senzorne profile, okuse, mirise i teksture, na red dolaze malo izazovnije lekcije, ali sve se uvijek svodi na to da uvijek budu profesionalni, strastveni, puni entuzijazma i da u svojem poslu uživaju. I za kraj, ono najvažnije - da nikada ne prestanu eksperimentirati te razvijati i dijeliti ljubav prema kavi s drugima.

Po čemu se odličan barista ističe od ostalih? Možeš li nam otkriti nekoliko trikova?

Da biste postali vješti baristi osim talenta potrebno je mnogo truda i vježbe. Otvorenost za nova znanja, entuzijazam, puno strasti i ljubavi prema kavi su presudni. Onog trenutka kada tijekom pripreme kave shvatite da je dobra šalica kave alkemija i da je sve u vašim rukama, tu počinje magija.

Koliko priprema kave ostavlja prostora za maštu? Koje su sve varijable koje utječu na njezin konačan okus?

Razvoj recepata za pripremu kava različitih senzornih profila izuzetno je kreativan posao. Kada shvatite koliko faktora utječe na finalni okus napitka koji pripremate, teško je ne osjećati se kao kemičar. Samo neki od njih su svježina i temperatura vode i mlijeka. U cijelom procesu od velike je pomoći Nespresso sistem koji kontrolira važne vanjske varijable.

Osmišljen je tako da su svi faktori koju mogu utjecati na konačni okus kave već unaprijed točno definirani. Precizno odmjerena količina pržene, mljevene kave već je spakirana u aluminijsku kapsulu, pod strogo kontroliranim uvjetima u kojima ostaje savršeno svježa do trenutka pripreme. Na takvu kavu ne mogu utjecati mirisi, vlaga ili toplina. Nespresso aparat precizno je programiran da uvijek da količinu vode koja je potrebna za pripremu jedne šalice kave. Temperatura vode je također optimalno podešena, kao i izuzetno visok pritisak od 19 bara. Svi ovi čimbenici zajedno obećavaju da ćete uživati u šalici kave vrhunske kvalitete, a opet ostavljaju neograničen prostor za maštu u kreiranju različitih recepata.

Postoji li razlika u kavama koje piju generacija X, Y i Z? Tko u pravilu više eksperimentira?

Ljubitelj kave univerzalna je kategorija i potpuno je nevažno kojih je godina i kojoj generaciji pripada svatko od nas. No, moram priznati da se navike i načini uživanja u kavi vrlo razlikuju od generacije do generacije. Dok su pripadnici generacije X tradicionalisti, generacije Y i Z su spremnije na eksperimentiranje. Oni su nosioci velikih promjena u svijetu kave kada su u pitanju arome, ukusi i recepture prema kojima se one pripremaju. Također su netko kome su informacije lako dostupne, vole se educirati, znati više i na taj način imaju više slobode da probaju nove stvari.

No, sve ih veže iskreno uživanje u trenutku. Za strastvenog ljubitelja, šalica kave nije samo rutina kojom započinje dan već poseban ugođaj kojem se raduje svakodnevno. Zato uvijek kažem da ljubitelje Nespresso brenda vežu jednake vrijednosti, moderan i inovativan duh, beskompromisnost po pitanju kvalitete te jednostavnost i komfor. Ljubav prema vremenu za sebe i svoj kofeinski ritual.