3 savjeta za izbjegavanje financijskog stresa

Novac je jedna od stvari koja definitivon izaziva stres kod većine ljudi. S obzirom da svi znamo da je stres loš za zdravlje vrlo je važno izbjeći ga ili smanjiti.

Stres izaziva emotivne, mentalne i fizičke probleme, a može doći do razvoja depresije, nesanice, napetosti u mišićima i slično.

Diane Harris, voditeljica Considerable.com i bivša urednica časopisa Money, objasnila je kako voditi financije jer "briga o novcu nije samo financijsko pitanje, nego i zdravstveno".

Automatizam - "Najbolji način da se uštedi novac za odlazak u mirovinu, putovanja ili školovanje je da se novac automatski ostavlja sa strane", dodaje Harris. Dogovorite trajni nalog u banci, nikada nećete vidjeti taj novac, ali nećete ni propustiti štednju.

Novac za crne dane - jedna stvar na koju svi možemo računati je da će se uvijek pojaviti "neočekivani troškovi" kao što su popravci u domu ili na automobilu. Istraživanja pokazuju da ljudi osjećaju da su jedan korak dalje od finacijske katastrofe, strah da će im neočekivanitrošak srušiti njihovu financijsku sigurnost. To je moguće, ako nemate fond za hitne slučajeve. Financijski savjetnici predlažu da uštedite tri do šest mjesečnih prihoda za slučaj nužde, ali Harris objašnjava kako je to za većinu ljudi nemoguće. Što učiniti? Razmislite koliko su vam iznosili hitni posljednji slučajevi, a zatim odredite koliko trebate uštedjeti.

Pametno trošenje - kako biste pažljivo trošili novac trebate koristiti male trikove koji vam mogu pomoći, kao odgoda kupnje dok ne razmislite, odjava s newslettera raznih webshopova i fizičkih trgovina, kupovanje gotovinom i kupovanje doživljaja, a ne stvari.