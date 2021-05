24. FAKI - Festival alternativnog kazališnog izričaja

Selekcija - koja se može promijeniti s obzirom na pandemijske prilike, uključuje umjetnike/ice iz Španjolske, Francuske i Njemačke, ali također i umjetnike/ice izdaleka poput Tajvana, Južne Koreje, Brazila i SAD-a.

Sva 32 djela će biti predstavljena u sklopu festivala „online" i uživo u AKC Medici od 24.5. do 30.5. Ulaz je kao i svake godine, slobodan.

Među umjetnicima/cama vidjet ćemo neka poznata lica: odmetnička Njemačko-Finska koreografkinja Marje Hirvonen vraća se na festival nakon FEST-a 2019. i Hanxiety 2020. (rad predstavljen u online formatu).

Andaluzijska kazališno-plesna umjetnica Carlota Berzal (Španjolska) vraća se nakon izvedbi All that I am Not 2015. i My Flag 2020. sa radom inspiriran Shakespearovom Ofelijom, tragičnom kolateralnom žrtvom u Hamletu.

Njemačko-Iranska cirkuska umjetnica Roxana Küwen Arsalan vraća se na festival nakon trijumfa iz 2017. sa svojim djelom Circus/Freedom/Enforced Alignment, a sada će izvest Omâ or the privileges of a potato, propitkujući privilegije i svakodnevne borbe.

Pratite FAKI i online