Znate li što je toplinska kupola?

Toplinske kupole povezuju se s kretanjima zračnih struja, odnosno brzih vjetrova visoko u atmosferi koji uglavnom pušu sa zapada prema istoku. U normalnim okolnostima zračne struje podsjećaju na valove, krećući se prema sjeveru pa jugu i na ponovno prema sjeveru. Kada ti valovi postanu veći, mogu usporiti ili postati stacionarni. Tada dolazi do toplinske kupole, piše The Conversation.

Kada struje dosegnu daleko na sjever, zrak se nakuplja i tone. Njegova temperatura raste dok tone, a on zadržava i čistoću neba, budući da smanjuje vlažnost, što suncu omogućava stvaranje sve toplijih uvjeta na tlu.

Ako zrak u blizini tla prijeđe preko planina i potom se spusti, može se dodatno zagrijati. To zagrijavanje odigralo je veliku ulogu u ekstremno visokim temperaturama na sjeverozapadu Pacifika tijekom 2021. godine, kada je u američkoj saveznoj državi Washington zabilježena rekordna temperatura od 49 stupnjeva Celzijusa.

Posljedice po ljude

Toplinske kupole obično traju nekoliko dana na jednoj lokaciji, no one mogu potrajati i dulje. Mogu se i kretati i utjecati na obližnja područja tjedan do dva dana.

Toplinske kupole mogu ozbiljno utjecati na ljude, budući da vremenski uvjeti obično rezultiraju slabim vjetrovima i povećanjem vlažnosti zraka. Oba faktora mogu pogoršati osjet topline, koja postaje još opasnije, jer se ljudsko tijelo ne može efikasno rashladiti znojenjem.

Indeks vrućine, kombinacija vrućine i vlažnosti, često se koristi za opisivanje stupnja opasnosti jer navodi koliko će većina ljudi osjetiti temperaturu. Visoka vlažnost zraka također umanjuje razine hlađenja tijekom noći. Tople noći mogu onemogućiti ljudima bez klimatskih uređaja da se efikasno rashlade, što povećava rizik od bolesti izazvanih vrućinom, ali i smrti. Uz globalno zatopljenje temperature su ionako već više no ranije.

Jedan od najgorih nedavnih primjera posljedica toplinske kupole s visokim temperaturama i vlažnošću zraka u SAD-u dogodio se u ljeto 1995. godine, kada je na području Chicaga od vrućine umrlo oko 739 ljudi u periodu od tek pet dana.