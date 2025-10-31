Sutra je Svjetski dan veganstva

Mnogi će i ove godine 1. studenoga obilježiti Svjetski dan veganstva, a u praksi slavlje se proteže tijekom cijeloga mjeseca. Diljem svijeta u studenom se promiče suosjećanje prema životinjama, briga za okoliš i zdraviji način života. Ovaj dan prvi put obilježen je 1994. godine, povodom 50. obljetnice osnutka organizacije Vegan Society u Ujedinjenome Kraljevstvu. Cilj obilježavanja je podići svijest o etičkim, ekološkim i zdravstvenim prednostima veganskog načina života te potaknuti građane na razmišljanje o svojim svakodnevnim odlukama i njihovu utjecaju na svijet oko nas.

Veganstvo za pravedniju i zdraviju budućnost

„Veganstvo je ključno za zaustavljanje klimatskih promjena i zagađenja te stvaranja čistoga tla, vode i zraka. Pridonosi ublažavanju gladi u svijetu i razumnijem korištenju pitke vode i obradivih površina, čime gradimo održivost za sadašnje i buduće generacije. Osim toga, smanjuje rizik od novih pandemija promicanjem miroljubive poljoprivrede bez neprirodnih praksi; čuva vrste i šume te stabilizira bioraznolikost; umanjuje pogibelj od bolesti srca i krvnih žila te drugih kroničnih bolesti potičući povratak prirodnoj biljnoj hrani, koja daje vitalnost i dugovječnost. Naposljetku, smanjuje patnju i smrt milijarda životinja izgradnjom suosjećajnog odnosa prema svim bićima", ističe Vlatka Balaš Cerjak, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Poziva sve da se pridruže obilježavanju Svjetskog dana veganstva neovisno o načinu prehrane: „To je prilika za pročitati dobru knjigu ili pogledati nadahnjujući dokumentarni film, a i svaki obrok prilika je za dobar izbor te uživanje u ukusnim, zdravim, ekološkim i zanimljivim biljnim proizvodima i jelima."

Veganske zastave u Zagrebu i Samoboru

Povodom Svjetskog dana veganstva, vegan­ske zastave vijorit će se na gradskim lokacijama u Zagrebu i Samoboru. Prepoznatljive po kombinaciji zelene, plave i bijele boje, simboliziraju sklad između čovjeka, životinja i prirode. Zelena simbolizira prirodu i život, plava planet Zemlju, a bijela mir i čistoću - vrijednosti koje su u središtu veganskog pokreta. Njihovo postavljanje ima za cilj potaknuti građane da se informiraju o veganstvu i promišljaju o održivijem i suosjećajnijem načinu života. Osim zastava, i fontane kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u večernjim satima 30. listopada bit će osvijetljene u bojama veganstva.



Preporuka knjige „Mama, tata, ja sam vegan"

Budući da skoro svatko poznaje barem nekoga tko je vegan, Prijatelji životinja preporučuju da, ako žele bolje razumjeti njihove razloge i naučiti kako ih podržati u svakodnevici, pročitaju knjigu „Mama, tata, ja sam vegan: vodič za razumijevanje vegana u obitelji". Knjigu mogu besplatno pročitati na www.prijatelji-zivotinja.hr.