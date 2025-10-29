Nova vizija Schneider Electrica predstavljena u Kopenhagenu

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, održao je svoju godišnju Inovacijsku konferenciju u Kopenhagenu, na kojoj je okupio više od 5.000 kupaca, kreatora politika, zaposlenika i industrijskih lidera, uključujući 600 izvršnih direktora na globalnoj razini, koji predstavljaju gotovo sve ključne industrijske sektore.

U svom prvom glavnom izlaganju kao novi izvršni direktor Schneider Electrica, Olivier Blum govorio je o promjenama koje oblikuju energetski krajolik i istaknuo daljnju transformaciju tvrtke s ciljem da odgovori na potrebe tržišta i industrije. Predstavio je viziju koja jasno potvrđuje poziciju Schneider Electrica kao partnera za energetske tehnologije.

"Sve što nam je važno: naš planet, naši ljudi, naši partneri, ovisi o energiji," rekao je Blum. "Ali danas energija mora činiti više. Mora nas osnažiti da inoviramo, natječemo se i stvaramo budućnost koja je održiva i otporna. Schneider Electric je vaš partner za energetske tehnologije. Elektrificiramo, automatiziramo i digitaliziramo svaku industriju, poduzeće i dom, pokrećući učinkovitost i održivost za sve."

Blum je naglasio hitnost ovakvog pristupa. Očekuje se da će se globalne potrebe za energijom povećati za 60 % u sljedećih 15 godina, što će dodatno opteretiti postojeću infrastrukturu. Istovremeno se očekuje da će udio obnovljivih izvora energije, posebno solarne i vjetroenergije, utrostručiti do 2030. godine, što zahtijeva pametniju i otporniju energetsku infrastrukturu.

"Svi živimo u razdoblju dubokih promjena," rekao je Blum. "Promjene koje vidimo u klimi i tehnologiji nisu samo izazovi. One su znakovi da se naša industrija mora razvijati."

"Ne možemo samo reagirati na promjene," nastavio je. "Moramo preuzeti vodstvo. Naš cilj u Schneider Electricu je pomoći našim partnerima, kupcima i cijeloj industriji da ne samo da prežive, nego napreduju u ovoj novoj eri."

Imperativ energetskih tehnologija

Schneider Electric već desetljećima predvodi integraciju elektrifikacije, automatizacije i digitalne inteligencije, područje koje tvrtka definira kao energetske tehnologije.

"Mi stvaramo tehnologije koje omogućuju energetsku tranziciju," izjavio je Blum. "To za nas nije ništa novo. To je obveza koja traje gotovo dva stoljeća, utemeljena na inovacijama, partnerstvima i stvarnom utjecaju."

Schneider Electric povezuje upravljanje energijom i automatizacijom u stvarnom vremenu sa skalabilnim softverom i uslugama za sve sektore: zgrade, podatkovne centre, tvornice, energetske mreže i infrastrukturu.

Kroz svoju EcoStruxure platformu, tvrtka ugrađuje umjetnu inteligenciju i digitalnu povezanost na svaku razinu sustava, čime se smanjuje složenost, povećava učinkovitost poslovanja i maksimizira korištenje energije i resursa. Ovaj pristup stvara povezane ekosustave u kojima AI (umjetna inteligencija), podatci i ljudi surađuju bez prepreka.

Primjeri inovacija kod kupaca

• Podatkovni centri: Schneider Electric je u partnerstvu s NVIDIOM i EcoDataCenterom izgradio naprednu AI tvornicu za DeepL, poznatu platformu za strojno prevođenje. Ovaj centar predstavlja prvi NVIDIA DGX GB200 SuperPod u Europi, s više od 4.000 grafičkih procesora (GPU-ova) koji rade na visokoučinkovitoj infrastrukturi Schneider Electrica. Integracija NVIDIA Mission Controla i AVEVA sustava za upravljanje zgradama omogućuje automatizirano upravljanje rashladnim sustavima i sigurnosnim funkcijama u stvarnom vremenu.

• Industrija: Tvrtka Acciona, specijalizirana za obradu i upravljanje vodom, surađivala je sa Schneider Electricom i AVEVA-om na razvoju sigurne i skalabilne digitalne povezanosti (digital thread) kroz sve svoje pogone. Podaci se obrađuju na rubu mreže (tzv. edge computing), dok AI analitika optimizira potrošnju energije i performanse opreme. Rezultat: smanjeni operativni troškovi do 5 %, manje zastoja i produžen vijek trajanja opreme.

• Zgrade: Schneider Electric je pomogao konzultantskoj tvrtki Sidara stvoriti energetski učinkovito i na ljude usmjereno radno okruženje za više od 1.000 zaposlenika u Londonu. Zgrada kontinuirano prati kvalitetu zraka, temperaturu i vlagu, te automatski prilagođava uvjete korisnicima u stvarnom vremenu. Od otvaranja, zgrada održava neprekidan rad 24/7, postigla je 90 bodova prema WELL Building Standardu (međunarodna oznaka za zdravlje i udobnost u zgradama) te pridonosi ciljevima Sidare prema neto nultim emisijama CO₂.

Tijekom prezentacije prikazani su inovativni primjeri kroz četiri tematska područja:

• Digitalna jezgra - pokretač AI-a i izvrsnosti podataka:

Fokus na sljedeću generaciju podatkovnih centara, partnerske suradnje, razvoj čipova i napredne tehnologije hlađenja poput Motivair by Schneider Electric.

• Inteligentni život i održivi prostori:

Rješenja za pametne domove i prosumere (korisnike koji i troše i proizvode energiju), uz modernizirane sustave električne distribucije koji omogućuju otporniju i digitalno spremnu mrežu.

• Transformacija industrije kroz agilnu automatizaciju:

Prikaz rješenja EcoStruxure Automation Expert i AVEVA, s naglaskom na otvorene, softverski definirane platforme za industrijsku automatizaciju.

• Povezani ekosustavi i operativna otpornost:

Usluge poput EcoCare, Energy Command Center i rješenja partnera za infrastrukturu električnih vozila (EV).

Snaga partnerstva

Središnja poruka Blumovog govora bila je važnost partnerstva i zajedničkog stvaranja (tzv. co-creation) kako bi se ubrzao napredak."Izazovi koji su pred nama veći su od mogućnosti bilo koje pojedinačne tvrtke ili industrije," rekao je Blum. "Upravo partnerstva i povezanost otključavaju puni potencijal mogućnosti."

Blum je opisao viziju budućnosti u kojoj energija nije samo dostupna, već i inteligentna - gdje domovi i industrije proizvode više nego što troše, a infrastruktura se automatski prilagođava u stvarnom vremenu. "Budućnost nije nešto što čekamo. To je nešto što gradimo. Gradimo je zajedno," zaključio je Blum.

Susret lidera industrije u Kopenhagenu

Schneider Electric odabrao je Kopenhagen za domaćina svoje godišnje konferencije zbog napredne gradske infrastrukture, energetskih sustava i građanske kulture koja potiče održivost. Tvrtka je okupila više od 100 govornika koji su vodili preko 50 sesija tijekom dvodnevnog događanja.

Održano je i više od deset popratnih događaja, koji su okupili izvršne direktore, poduzetnike, dobavljače i partnere iz cijelog Schneiderovog ekosustava radi zajedničke suradnje.

Jedan od najznačajnijih događaja bio je Dan električara, na kojem se okupilo više od 1.500 električara, uključujući 200 studenata, u interaktivnom programu osmišljenom kako bi ih pripremio za pametne i održive domove budućnosti.