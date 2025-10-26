Drastične promjene mijenjat će i naše plaže

Obalni krajolik Europe mogao bi biti potpuno preoblikovan u manje od 100 godina. Razina mora raste sve brže, upozorila je Europska agencija za okoliš (EEA) u jednom od svojih najnovijih izvješća.

Prema podacima, između 2006. i 2018. razina mora rasla je za 3,7 milimetara godišnje, što je više nego dvostruko brže nego tijekom 20. stoljeća.

Ako emisije stakleničkih plinova ostanu visoke, razina mora mogla bi porasti između 0,63 i 1,02 metra do 2100. godine.

EEA je također razmatrala najgori mogući scenarij: brzu dezintegraciju ledenog pokrova na polovima, što bi moglo dovesti do povećanja razine mora i do pet metara do 2150. godine.

Uz francusku Azurnu obalu, islandske plaže, dio Sardinije, crnogorski Sveti Stefan, na popisu se našla i jedna popularna lokacija u Hrvatskoj.

Hoće li Pasjača, "must-go" plaža kraj Dubrovnika, nestati do 2100.?

Lubitelji plaža u blizini Dubrovnika teško da mogu pronaći išta bolje od plaže Pasjača. Proglašena 39. najboljom plažom na svijetu prije dvije godine, ovo je idilično, osamljeno mjesto sa zlatnim pijeskom, smješteno između impozantnih stijena i kristalno čistog mora.

Međutim, njezina relativno mala veličina - plaža je duga samo 80 metara - povećava rizik da bi mogla potpuno nestati u sljedećih 100 godina, uz predviđeni gubitak obalne linije od 31 metar.