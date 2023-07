Znate li koliko se vode popije za vrijeme jedne utrke na 5 kilometara?

Voda je izvor života i vitalnosti, čini oko 60% organizma odraslog čovjeka, a prema Europskoj agenciji za sigurnost hrane, odgovarajući ukupni unos vode za odrasle osobe iznosi 2 litre dnevno za žene te 2,5 litre za muškarce. Naravno, to se mijenja sukladno specifičnim individualnim potrebama te količini tjelesne aktivnosti i temperaturi okoline. Primjerice, za vrijeme utrke na 5 kilometara preporučljivo je popiti otprilike 2 dcl vode. Vježbanje može višestruko povećati gubitak vode znojenjem, čak i više od 1l na sat pa je voda jedini način ohlađivanja tijela iznutra prema van.

Kako to izgleda na B2Run poslovnoj utrci?

Za vrijeme ove utrke na 5 kilometara sudionike na polovici staze čeka okrepa, praktična bočica vode od 330 ml, a nakon utrke 0,75 ml za veću dozu hidracije. Do sada je, u 3 utrke popijeno gotovo 3.000 litara vode, a u Zagrebu će ta brojka iznositi više od 10.000 litara. Podsjetimo, ova popularna utrka, ujedno i najveće teambuilding okupljanje u Hrvatskoj, održava se u 4 grada: druženja u Splitu, Rijeci i Osijeku su iza nas, no kraj ljeta donosi B2Run utrku u Zagrebu, 14 rujna. Brojne tvrtke svoja druženja organiziraju nakon posla, petkom ili vikendima, no ne i B2Run. Četvrtak nakon posla optimalan je afterwork termin, kako bi vikendi ostali rezervirani za obitelji i privatna druženja.

Pet kilometara je idealna dužina, jer omogućuje i onim sudionicima koji još nisu otkrili čari trčanja da prođu stazu, pa makar hodajući. Udaljenost je to, primjerice, od Maksimira do tehničkog muzeja, od Hipodroma do Trešnjevke ili pak malo više od 3 kruga po Bundeku.

Kako se prijaviti?

Svaka tvrtka treba imenovati svoju kapetana ili kapetanicu ekipe, koji će preuzeti inicijalnu prijavu za cjelokupni trkački tim tvrtke i biti kontaktna osoba za komunikaciju s organizatorom. Nakon što se registriraju na web stranici i kliknu na gumb 'PRIJAVE', kapetani slijede upute unutar sustava i dijele informacije s ostalim članovima tima. Unutar sustava unose podatke svojih trkača, a kako to izgleda pogledajte na linku.

Tko se može prijaviti?

B2Run na jednom mjestu okuplja zaposlenike kompanija i institucija, koji udruženi u timove brane boje svojih organizacija i grade timski duh. Prijaviti se mogu:

​zaposlenici kompanija iz privatnog sektora

zaposlenici javnih institucija i agencija

zaposleni u obrtima koji imaju više od 3 zaposlene osobe

A znate li koliko koraka napravite u tih 5 kilometara?

Naravno, ovaj podatak varira i ovisi o nizu faktora: tempu, spolu, visini i slično, no u prosjeku ćete napraviti 4800 koraka ako trčite, a 6500 koraka ako B2Run stazu prohodate. Zagrebačka utrka je na Jarunu, u četvrtak, 14.9., a prijaviti se možete na linku , do 13.7. po povoljnijim cijenama.