Znanstvenici testirali HONOR 90

Globalni tehnološki brend HONOR još je početkom godine započeo aktivnu suradnju s dr. Glenom Jefferyjem, istaknutim profesorom neuroznanosti s Instituta za oftalmologiju, Fakulteta znanosti o mozgu na Sveučilišnom koledžu u Londonu (UCL), kako bi zajednički istražili stvarne prednosti HONOR-ove Eye-Comfort tehnologije.

Nedavno objavljeni rezultati njegove znanstvene studije o učincima plave svjetlosti na ljudski mozak pokazali su kako višak plave svjetlosti, poput one s pametnih telefona, može biti neugodan te pridonijeti naprezanju očiju; učinci regulacije plavog svjetla mogu utjecati i na apsorpciju vitamina D, proces starenja, krvni tlak, otkucaje srca i ljudski metabolizam; te se uz kasno izlaganje plavoj svjetlosti može otežano zaspati i, u konačnici, smanjiti kvaliteta sna. Sve je to potaknulo i HONOR, koji u središte razvoja svojih novih uređaja uvijek stavlja korisnike i njihove potrebe, da dodatno unaprijedi tehnologiju koja utječe na količinu plave svjetlosti koja se emitira ovisno o dobu dana.

Dr. Jeffery je testirao najnovije HONOR Magic5 Pro i HONOR 90 koji su opremljeni vodećim značajkama za osiguranje udobnosti očiju. Oba uređaja imaju vrhunsku tehnologiju, poput inteligentnog dinamičkog zatamnjivanja i cirkadijalnog noćnog prikaza, odnosno podešavanje temperature boje. Ekran HONOR-a 90 podržava najvišu frekvenciju prigušivanja širine impulsa (PWM) u industriji od 3840 Hz, što učinkovito smanjuje napor za oči korisnika kada je postavljen na nisku svjetlinu. Uređaj ima i dinamičko prigušivanje koje simulira prirodno svjetlo kako bi ublažilo umor očiju i koja usklađuje doba dana s razinom plave svjetlosti koju proizvodi zaslon. Dr. Jeffery zaključio je kako ova značajka pomaže u ublažavanju naprezanja očiju te sugerira kako ona može utjecati i na krvni tlak, broj otkucaja srca i ljudski metabolizam.

Osim toga, HONOR-ova tehnologija cirkadijanskog noćnog prikaza filtrira plavo svjetlo i potiče prirodnu sekreciju melatonina za poboljšanje kvalitete sna korisnika noću. Ova napredna funkcija smanjuje plavetnilo kasno tijekom dana za gotovo 40% u spektralnom pomaku. Dakle, ovaj način rada, kada se uređaj koristi kasno tijekom dana, doprinijet će boljim obrascima spavanja te može smanjiti naprezanje očiju.

„Reguliranje izloženosti plavoj svjetlosti kasno u danu važno je za kvalitetu života. Međutim, digitalni uređaji općenito ne mijenjaju količinu plave svjetlosti koju proizvode ovisno o dobu dana. Dva HONOR-ova najnovija pametna uređaja, HONOR Magic5 Pro i HONOR 90, rade upravo to. Usklađuju doba dana s razinom plave svjetlosti koju proizvodi zaslon. Ova će tehnologija postati važna u budućnosti s povećanjem vremena koje korisnici provode ispred ekrana i kasnim radom", ističe dr. Jeffery koji je testirao uređaj 24 sata i čije je istraživanje pokazalo kako je emitiranje plave svjetlosti smanjeno za 40 posto kako je dan odmicao.

Osim toga, uređaj je dobio i TÜV Rheinland Flicker Free certifikat i postigao nivo sigurnog zatamnjivanja, što ga čini idealnim za današnju generaciju koja žudi za zabavom, a dugo vremena provodi gledajući sadržaj na svojim pametnim telefonima.

HONOR, prilikom razvoja novih uređaja, veliku pažnju posvećuje sigurnom korištenju pametnih telefona, posebice kad su u pitanju zdravlje i zaštita očiju. S inovacijama usmjerenim na čovjeka, dostupnim sada na vodećim telefonima srednje klase, HONOR čini najnoviju tehnologiju za udobnost očiju pristupačnijom u različitim cjenovnim kategorijama.

Pretprodaja modela HONOR 90 u Hrvatskoj krenula je 7. i traje do 24. srpnja, a dostupan je u ponoćno crnoj i smaragdno zelenoj boji, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 549 eura. U razdoblju pretprodaje, uz narudžbu HONOR 90 5G pametnog telefona, korisnici će na poklon dobiti i HONOR Pad X8 tablet. Ponuda je dostupna kod svih mobilnih operatera - A1, Hrvatski Telekom i Telemach, te kod maloprodajnih partnera do kraja pretprodajnog razdoblja ili do isteka zaliha.

Prodaja modela HONOR 90 Lite u Hrvatskoj je počela 7. srpnja te je dostupan kod mobilnih operatera i maloprodajnih partnera u titanijski srebrnoj te ponoćno crnoj boji, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 299 eura.