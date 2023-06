Znamo da seks ne traje baš dugo... koliko?

Seks i priče o seksu su svoja posebna niša u kojoj svatko od nas ima neku svoju, posebnu i čudesnu situaciju... ili smo čuli od nekoga, u tramvaju, od frenda... uglavnom, da ne duljimo, koliko vam ono traje seks?

Poražavajuće, kažu stručnjaci - nevjerojatnih 43 posto muškaraca završi seksualni čin prebrzo. Koliko brzo? Unutar dvije minute, prema Fischu. Čini se da su to loše vijesti za partnerice tih muškaraca i dobre vijesti za posthumnu reputaciju istraživača seksa Alfreda Kinseyja, čije je istraživanje iz 1940-ih i 1950-ih zaključilo da je tri četvrtine muškaraca obično ejakuliralo unutar dvije minute.

Fisch je istražujući za knjigu otkrio da kod 43 posto ljudi seks u prosjeku traje manje od dvije minute, kod 27 posto od tri do sedam minuta, za 18 posto njih užitak traje od sedam do 15 minuta, dok tek 12 posto parova kaže kako im seks, odnosno sama penetracija, traje od 15 minuta do nekoliko sati.

Zanimljivo je da takvo stanje smeta više muškarcima nego ženama. Za rad u Journal of Sex Researchu istraživači Sveučilišta u New Brunswicku Andrea Miller i Sandra Byers intervjuirali su 2004. 152 heteroseksualna para o njihovom "stvarnom i željenom trajanju predigre i snošaja". Njihovi subjekti obuhvaćali su širok raspon dobi - od 21 do 77 godina - i vrste veze - od 6-mjesečnog do 50-godišnjeg partnerstva.

Seks u prosjeku traje 7.3 minute

Miller i Byers otkrili su da su muškarci prijavili puno dulje idealno trajanje od svojih partnerica. Istina je da je za oba spola "idealna" duljina i predigre i snošaja bila puno duža od stvarne. Ali rezultati iz New Brunswicka barem sugeriraju da su muškarci nezadovoljniji ovim statusom quo.

Fisch također ističe da su dvije minute "prebrzo vrijeme da bi prosječna žena mogla doživjeti orgazam samo vaginalnom penetracijom". Ali još starije istraživanje sugerira da ta veza možda i nije tako jasna. U radu Korelacije primjerenosti orgazma u skupini od 556 žena iz 1951., objavljenom u Journal of Psychologyju, psiholog Lewis Terman nije pronašao značajnu korelaciju između trajanja snošaja i ženske "adekvatnosti orgazma".

Nažalost, koncept brzine nije tako dobro prošao u novijim istraživanjima. U članku iz 2009. u časopisu The Journal of Sexual Medicine češki psiholozi Petr Weiss i Stuart Brody otkrili su na temelju ankete s 2360 Čehinja da su šanse žena da dožive orgazam u mnogo većoj korelaciji s trajanjem seksa nego s trajanjem predigre.

Dobra vijest je da je prema Fischu prosječno trajanje 7.3 minute - samo 4 minute manje od "idealnog vremena" za žene.