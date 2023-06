Seks se pamti s... kim ili s čim?

Seks je sjajan, a vole ga i muškarci i žene... no, žene imamu malo čudan način razmišljanja, kad pogledamo to kako treba. Naime, bez obzira na činjenicu da one vole seks sa svojim muževima, no kad su u pitanju najbolji ljubavnici - muževi nekako nikad nisu na vrhu...

Naime, u jednom je istraživanju ispalo je da mnoge žene dobar seks povezuju s onim kada su prvi put doživjele orgazam ili prvog partnera u kojeg su bile zaljubljene. Možda i najvažniji faktor koji utječe na ocjenu 'sposobnosti' ljubavnika je - idealizacija.

Sklone su preuveličavanju

Ukratko, razmišljajući o ljubavnicima iz prošlosti, žene zaboravljaju ružne stvari, a sjećaju se lijepih, pa ih ponekad čak i preuveličavaju.

Zapravo, kao najboljeg ljubavnika žena će navesti muškarca s kojim je jednom imala seks za pamćenje, iako su možda njihove ostale 'igrice' bile prosječne.

Seks sa suprugom, koliko god da je uzbudljiv na početku, kod većine parova svremenom postaje 'posao' koji se rutinski odrađuje, što utječe na mišljenje žene da niste najbolji ljubavnik kojeg je imala.

Dakle, muževi - radite to malo bolje svaki put, što da vam kažemo...