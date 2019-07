Znakovi da vam je veza u problemima

Ljubav je predivan osjećaj koji vas diže u nebesa i čini sretnom osobom, ispunjenom srećom i veseljem... sve dok ne prestane biti tako...

Naime, ljubav nas jednako tako vrlo često čini slijepima na stvari koje nikako ne bismo trebali prihvaćati kao normalne.

Ovo su znakovi da s vašom vezom nešto nije u redu:

Ne veselite se partnerovom pozivu - ime osobe s kojom ste u vezi na ekranu mobitela trebalo bi vam izmamiti osmijeh na lice. Ako se sve češće mrštite kad vas zove, znači da nešto nije u redu.

Stalno pronalazite opravdanja za partnerovo ponašanje - neke se stvari mogu opravdati, ali kod nekih je nužno podvući crtu. Ako za svako ponašanje tražite opravdanje i često krivite sebe, niste u zdravoj vezi

Sva obećanja brzo ispare - ako stalno obećava stvari koje se nikad ne dogode, to je znak da obećanjima samo pokušava manipulirati vama.

Uvijek stavljate njegove potrebe ispred svojih - u normalnoj vezi odnos bi trebao biti otprilike 50:50. Ako uvijek razmišljate o tome što bi on htio i sebe stavljate na drugo mjesto, a on to mirno prihvaća, niste u vezi koja je dobra za vas.

Stoga, ako primjećujete neke obrasce svog ponašanja... vrijeme je za razmišljanje...