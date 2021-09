Znakovi da vam fali željeza

Pripazite na ove signale koje vam tijelo šalje jer oni mogu ukazivati na to da vam fali željeza:

Hladni dlanovi i stopala - tijelo tjera crvene krvne stranice prema najbitnijim organima - srcu, mozgu i jetri. Zbog toga hladni dlanovi i stopala te koža općenito ukazuju na to da vam fali ovog važnog minerala.

Nedostatak zraka - ovo je psoebno izraženo tijekom vježbanja. Ako primijetite da tijekom obične šetnje imate poteškoća s disanjem, moguće je da vam fali željeza.

Nesvjestica - nedostatak željeza može biti razlog zašto vam se nesvijesti. Nesvjestica i bol u prsima jasni su znakovi upozorenja da trebate leći i odmoriti se kako bi više kisika došlo do mozga i srca.

>> Željezo iz mesa može loše utjecati na srce >>

Sindrom nemirnih nogu - riječ je o sindromu čije ime jasno sve govori - osoba ima nesvjesnu potrebu da miče nogama, što posebno može narušiti san. To je jedan od neobičnijih simptoma povezanih s nedostatkom željeza.

Srčani problemi - nedostatak željeza utječe i na crvene rkvne stanice, a zbog toga može biti otežan protok kisika kroz tijelo. To može rezultirati nekim srčanim problemima, što može biti posebno opasno za osobe koje imaju neke kardiovaskularne bolesti.

Umor - zmor je jedan od glavnih simptoma koji se povezuje s nedostatkom željeza. Ako se osjećate izrazito umorno, nemoćno i slabo, vrlo je vjerojatno da vam fali ovog bitnog minerala. Razlog leži u tome što nedovoljno kisika protječe kroz vaše tijelo.

>> Željezo snižava kolesterol? >>

Žudite za neobičnim stvarima - ako žudite za nekim doista neobičnim stvarima, to može upućivati na anemiju, piše The Healthy. Primjerice, ako želite jesti glinu ili blato, to može značiti da vam nedostaje željeza.