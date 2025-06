Kako se ujutro probuditi bez problema

Dakle, vaša jutarnja rutina uključuje gađanje štokova po kući do kupaonice, umivanje i stajanje nad džezvom čekajući da se skuha prva kava... izgleda poznato? No, ne mora to biti tako...

Kwik, autor knjige Limitless, kaže da postoji jedna sitnica koju možete napraviti odmah ujutro - bez da mijenjate cijelu rutinu - i koja dokazano potiče rad mozga.

Operite zube suprotnom rukom

Da, zvuči banalno. Ali kad perete zube rukom kojom inače ne pišete, aktivirate potpuno drugačije dijelove mozga. "To vas natjera da budete prisutni", kaže Kwik. Umjesto da već u kupaonici razmišljate o mailovima i stvarima koje još niste obavili, ova mala promjena prisili vas da se fokusirate na sadašnji trenutak.

I ne samo to - upravo takve mikro-navike rano ujutro mogu vas "podesiti" za ostatak dana. Kwik objašnjava da kad ujutro savladamo jedan mali izazov, naš mozak to interpretira kao uspjeh, što povećava samopouzdanje i koncentraciju u ostatku dana.

"Taj fokus kasnije se prelije i na druge situacije - poput Zoom sastanaka ili rješavanja zadataka. To je ulazna navika za bolje funkcioniranje tijekom dana", kaže Kwik.

Ostali trikovi za budniji mozak

Ako vam se sviđa ideja da u rutinu ubacite kratke izazove koji potiču mozak, evo još nekoliko koje Kwik preporučuje:

hodajte unatrag (sigurno, naravno)

pokušajte se orijentirati bez korištenja GPS-a

idite u kratku šetnju umjesto skrolanja po mobitelu

naučite par riječi na stranom jeziku

jedite nedominantnom rukom

isprobajte 5 minuta meditacije dnevno.

Cilj nije raditi sve odjednom, nego odabrati 1-2 sitnice koje vas "prodrmaju" iz rutine i malo pomaknu iz zone komfora.

Pranje zubi drugom rukom možda vam se čini kao sitnica, ali baš takvi mali potezi jačaju fokus, stvaraju bolju povezanost tijela i uma, i resetiraju vas za ostatak dana. Ne košta ništa, traje dvije minute, a vaš mozak će vam biti zahvalan.