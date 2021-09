Volite li kupus? Trebali bi...

Kupus je, zahvaljujući svojoj hrskavoj teksturi, jedan od glavnih sastojaka mnogih ukusnih jela. Spada u istu obitelj povrća kao brokula, karfiol, prokulica ili kelj.

"Kupus je čudesno povrće. Ima malo kalorija, a mnogo polifenola i antioksidansa, a ima i dosta vitamina C", kaže dijetetičarka Amber Pankonin.

"Također sadrži mnogo vlakana koja potiču osjećaj sitosti, a odlično se uklapa u mnoga jela", objašnjava ona.

Ako dosad niste bili ljubitelj kupusa, vrijeme je da postanete. Jedenje kupusa moglo bi imati i jedan veliki i dobar utjecaj na zdravlja. Točnije, smatra se da kupus pomaže u sprečavanju nastanka nekih vrsta raka i smanjuje upale.

Sve zbog antioksidansa koje sadrži.

"Antioksidansi pomažu neutralizirati slobodne radikale u tijelu", objašnjava Pankonin dodajući da radikali uzrokuju rak, srčane bolesti ili mišićne degeneracije. Kada u tijelu ima previše slobodnih radikala, to može izazvati oksidativni stres, a utvrđeno je da on dovodi do razvoja kroničnih bolesti.

Kupus bi mogao imati značajnu ulogu u sprečavanju toga.

Točnije, kupus bi mogao biti ključ za učinkovito sprečavanje nastanka raka debelog crijeva. Studija koja je 2018. objavljena u časopisu Immunity, utvrdila je vezu između pozitivnog imunološkog odgovora i sprečavanja upala kod miševa koji su hranjeni kupusom.

Prema Pankonin, uz to kupus bi mogao smanjivati rizik od nastanka raka i kroničnih bolesti, a dobar je i prema vašem novčaniku.

"Volim kupus, ne samo zbog njegovih nutritivnih svojstava, nego i zato što ga je lako nabaviti, lako ga je spremiti i prihvatljive je cijene za većinu ljudi", objašnjava ona, prenosi EatThis.