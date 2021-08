Znakovi da vam fali vitamina

Vitamini su važan dio svakodnevne prehrane koju, nažalost, vrlo često zaboravljemo... a onda kad se nakon nekog vremena vide neugodne promjene, pitamo se u čemu je problem.

Dakle, kako ne biste imati takvih problema, ovih sedam suptilnih znakova pokazuje da ne unosite dovoljno vitamina.

Stoga, idemo redom...

Česti prijelomi - ako imate nedostatak minerala kalcija, u opasnosti ste od osteopenije, stanja koje uzrokuje nisku koštanu masu i povećava rizik od osteoporoze i lomova kostiju. Kosti dostižu maksimalnu snagu oko 30 godina - u tom trenutku počinju polako gubiti gustoću. Zbog toga je važno uzimati odgovarajuće količine kalcija. Najblji izvori kalcija su mliječni proizvodi kao što su mlijeko, jogurt i sir. Osim toga, brojne vrste zelenog povrća su također dobar izvor kalcija, primjerice kelj i repa.

Imate grčeve u mišićima - tijelo treba elektrolite i kalij kako ne bi došlo do grčenja mišića. Simptomi nedostatka kalija uključuju prejerano znojenje, proljev i povraćanje. Nedostatak ovih tvar može nadomjestiti tako da jedete više slatkog krumpira, banane i avokado.

Nokti su vam lomljivi - kada vašem tijelu nedostaje željeza, dijelovi tijela postanu slabi i blijedi. Zbog toga nokti mogu postati lako lomljivi ili možete imati blijede očne kapke. Žene koje imaju obilne menstruacije u većem su riziku od nedostatka željeza. Tijeko željezo dobiva iz mesa i morskih plodova. Željeza ima i u špinatu i slanutku te citrusima pa biste takve namirnice trebali konzumirati ako vam nedostaje željeza.

Povišen krvni tlak - ako imate povišen krvni tlak, moguće je da vam nedostaje vitamina D. Istraživanja također potvrđuju da postoji povezanost između visokog krvnog tlaka i nedostatka vitamina D. Vitamin D tijelo upija iz sunčeve svjetlosti, ali ima ga i u određenim namirnicama kao što su losos, mlijeko, sok od naranče i gljive.

Proizvodnja hormona štitnjače je opala - niske razine mogle bi biti povezane sa smanjenim unosom minerala joda. Vrlo niske razine joda mogu smanjiti proizvodnju hormona štitnjače, što može dovesti do hipotireoze. Niski unos joda posebno je zabrinjavajući za trudnice. Ovo možete nadomjestiti dijelom konzumirajući morske i mliječne proizvode koji sadrže jod, a ako kuhate sa solju, koristite jodiranu umjesto morske.

Pukotine u kutovima usta - nedostatak vitamina B6 može izazvati određene probleme na koži, poput rascjepa usana ili pukotina u kutovima usta te upaljen jezik. Vitamina B6 ima u slanutku, tuni, lososu, žitaricama i bananama, piše The healthy.

Umorni ste - ako ste često umorni, moguće da vam nedostaje vitamina C. Osim toga, pušači su također izloženi većem riziku od nedostatka vitamina C. Neki od najboljih izvora vitamina C su citrusi, kivi, ananas, račica, špinat, paprika i brokula.