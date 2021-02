Žitarice nisu dobar doručak?

Doručak je važan, to svi znamo, a većina ljudi će na brzaka složiti nešto tipa žitarica, pojesti i krenuti na posao. Jednostavno ih je pripremiti i ne treba vremena - malo toplog mlijeka, prelijete ih i za to vrijeme možete prati zube, tuširati se, oblačiti...

Ipak, ako pogledate detaljnije takav obrok, znanstvenici se ne bi složili s njim - kažu da ovo sigurni nije najbolja varijanta prvog obroka u danu, a evo i zašto...

Stoga, evo nekoliko razloga zašto ne biste trebali jesti žitarice za doručak.

Možete se udebljati - ako svaki dan za doručak jedete žitarice, ubrzo biste mogli primijetiti da ste dobili nekoliko kilograma. Ako vam to nije cilj, možda biste trebali jesti nešto drugo za doručak.

Pojest ćete više - žitarice koje većina ljudi konzumira za doručak uglavnom su pravi primjer prerađene hrane koja ima veći glikemijski indeks. Takva vrsta hrane povezana je s povećanom glađu i prejedanjem. Osim toga, brojne žitarice ne sadrže vlakna, a to je ključni hranjivi sastojak koji vas čini sitima satima.

Uzrokuju povišeni krvni tlak - žitarice su pune šećera, a ako pojedete zdjelu žitarica za doručak, porast će vam razina šećera u krvi nakon čega će brzo opasti. Taj proces je zapravo izuzeto loš za srce. Osim toga, previše šećera povećava i razinu inzulina što može uzrokovati povišeni krvni tlak.

Uzrokuju probleme s pamćenjem - ako su žitarice koje jedete bogate šećerom, to može djelovati i na vaš mozak. Naime, šećer izaziva brojne negativne nuspojave, a jedna od njih odnosi se i na kognitivne vještine. Šećer može dovesti do problema s pamćenjem, što zasigurno nije najbolji način da započnete dan, piše Eat this.

Dakle, ako već jedete žitarice za doručak, opredijelite se za one koje ne sadrže dodane šećere, a koje su bogate vlaknima. Takve vrste žitarica su dobre i njih možete uvesti u svoj plan prehrane.