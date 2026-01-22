Zima nam je... jesmo li zato i prehlađeni?

Tek toliko da znate, same niske temperature ne uzrokuju infekcije. Umjesto toga, one utječu na kombinaciju bioloških, okolišnih i društvenih čimbenika koji ljude čine podložnijima respiratornim bolestima, osobito tijekom zimskih mjeseci.

Prehlade i gripa uzrokovane su virusima, a ne hladnim zrakom. Virusi poput rinovirusa, koji uzrokuju običnu prehladu, i virusa gripe šire se s osobe na osobu putem kapljica iz dišnog sustava ili fizičkim kontaktom, bez obzira na vanjsku temperaturu.

Ipak, učestalost respiratornih infekcija dosljedno raste tijekom hladnijih godišnjih doba u mnogim dijelovima svijeta - obrazac koji je zabilježen globalno.

Ovaj sezonski obrazac djelomično je posljedica načina na koji niske temperature i niska vlažnost zraka utječu na viruse u okolišu. Istraživanja pokazuju da mnogi respiratorni virusi, uključujući viruse gripe i koronaviruse, dulje preživljavaju i ostaju zarazni u hladnim i suhim uvjetima.

Suh zrak također uzrokuje da se sitne kapljice koje ljudi ispuštaju prilikom disanja, govora, kašljanja ili kihanja brzo isparavaju. Time nastaju manje čestice koje dulje ostaju lebditi u zraku, povećavajući vjerojatnost da ih druge osobe udahnu.

Hladan zrak također utječe na način na koji se tijelo brani od infekcija

Kao rezultat toga, hladan i suh zrak pomaže virusima da dulje opstanu u okolišu i povećava njihove šanse da dospiju u dišni sustav druge osobe.

Hladan zrak također utječe na način na koji se tijelo brani od infekcija. Udisanje hladnog zraka snižava temperaturu unutar nosa i dišnih putova, što može potaknuti vazokonstrikciju. Vazokonstrikcija znači sužavanje krvnih žila, čime se smanjuje protok krvi u tkiva.

U sluznici nosa i dišnih putova smanjeni protok krvi može oslabiti lokalne imunološke reakcije koje inače pomažu u otkrivanju i uklanjanju virusa prije nego što izazovu infekciju.

Izloženost hladnoći i stres povezan s hladnoćom također mogu ometati normalno funkcioniranje dišnih putova, osobito kod osoba s osjetljivim dišnim sustavom.

Zajedno, ovi učinci mogu oslabiti prve linije obrane tijela u nosu i grlu. Hladan zrak ne stvara viruse, ali može olakšati virusima da se „prime" nakon izlaganja.terstock

Mnogi ljudi u različitim kulturama odrastaju slušajući da se zbog hladnog vremena mogu razboljeti. Izlazak van bez kaputa, udisanje hladnog zraka, spavanje u hladnoj sobi, izloženost hladnoj kiši ili snijegu ili jednostavno osjećaj hladnoće često se smatraju uzrocima prehlade ili gripe.

Ovo se uvjerenje mnogima čini istinitim jer se bolest često javlja nakon izlaganja hladnoći. Međutim, suvremena istraživanja pokazuju da je povezanost između hladnog vremena i bolesti složenija od ideje da hladnoća izravno uzrokuje bolest, piše Science Alert.

Ukratko, hladno vrijeme i bolest jesu povezani, ali ne na način na koji mnogi pretpostavljaju. Niske temperature same po sebi ne uzrokuju infekcije. One oblikuju biološke, okolišne i društvene uvjete koji omogućuju respiratornim virusima da napreduju.

Prepoznavanje ove složenosti pomaže objasniti zašto su prehlade i gripa češće zimi te podupire učinkovitije strategije prevencije, istovremeno razbijajući jednostavno, ali pogrešno uvjerenje o hladnom vremenu i bolesti.