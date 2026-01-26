Znate li da je grah genijalna hrana?
Vjerovali ili ne, jednostavna hrana koja se kod nas jede kao nešto što se mora jer se nema para zapravo je genijalna stvar
Grah temelj prehrane u tzv. plavim zonama, dijelovima svijeta u kojima ljudi žive najdulje i najzdravije. "Znamo da je konzumacija oko 200 grama kuhanog graha dnevno povezana s čak četiri dodatne godine očekivanog životnog vijeka", rekao je on za Mirror.
Zašto je grah toliko zdrav?
Buettner je ujedno voditelj i koproducent nagrađivane Netflixove serije "Živjeti do 100: Tajne plavih zona", a desetljećima je putovao svijetom i identificirao pet plavih zona - područja u kojima ljudi ne samo da žive dulje, već i ostaju zdravi do duboke starosti.
Sada je objasnio zašto grah ima toliko važnu ulogu u prehrani. "Grah je izvrstan izvor složenih ugljikohidrata, vlakana i kvalitetnih biljnih proteina", istaknuo je i opisao grah kao jednostavnu, pristupačnu namirnicu.
Potvrda stručnjaka
Njegove tvrdnje potvrđuju i Smjernice za prehranu Amerikanaca za razdoblje 2020. - 2025., u kojima se navodi da su "grah, grašak i leća - koji pripadaju i skupini povrća i skupini proteinskih namirnica - i dalje nedovoljno zastupljeni u prehrani većine odraslih osoba".
Smjernice ističu da zdrava prehrana uključuje:
- povrće svih vrsta (tamnozeleno, crveno i narančasto, grah, grašak, leću, škrobno i ostalo povrće),
- voće (po mogućnosti cjelovito),
- žitarice (od kojih bi barem polovica trebala biti cjelovita),
- mliječne proizvode (poput obranog ili niskomasnog mlijeka, jogurta i sira),
- proteinske namirnice (nemasno meso, perad, jaja, plodove mora, mahunarke, orašaste plodove, sjemenke i proizvode od soje),
- te zdrava ulja, uključujući biljna ulja i ona prirodno prisutna u ribi i orašastim plodovima.
Slične prednosti ističe i UCLA Health. "Porcija graha osigurava i niz drugih važnih hranjivih tvari. Oko 100 grama graha sadrži između 300 i 500 miligrama kalija, ovisno o vrsti", navode i dodaju da je kalij esencijalan mineral koji ima ključnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Povećan unos kalija može pomoći u ublažavanju negativnog učinka prekomjernog unosa natrija.
Recept iz Plavih zona: Minestrone
Na svojoj web stranici Buettner dijeli niz recepata iz plavih zona, a među njima je i minestrone - talijansko jelo u koje ide i grah pa je kao takvo idealno ako želite jesti više graha, a ne znate kako ga uvrstiti u prehranu.
