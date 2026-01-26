Znate li da je grah genijalna hrana?

Grah temelj prehrane u tzv. plavim zonama, dijelovima svijeta u kojima ljudi žive najdulje i najzdravije. "Znamo da je konzumacija oko 200 grama kuhanog graha dnevno povezana s čak četiri dodatne godine očekivanog životnog vijeka", rekao je on za Mirror.

Zašto je grah toliko zdrav?

Buettner je ujedno voditelj i koproducent nagrađivane Netflixove serije "Živjeti do 100: Tajne plavih zona", a desetljećima je putovao svijetom i identificirao pet plavih zona - područja u kojima ljudi ne samo da žive dulje, već i ostaju zdravi do duboke starosti.

Sada je objasnio zašto grah ima toliko važnu ulogu u prehrani. "Grah je izvrstan izvor složenih ugljikohidrata, vlakana i kvalitetnih biljnih proteina", istaknuo je i opisao grah kao jednostavnu, pristupačnu namirnicu.

Potvrda stručnjaka

Njegove tvrdnje potvrđuju i Smjernice za prehranu Amerikanaca za razdoblje 2020. - 2025., u kojima se navodi da su "grah, grašak i leća - koji pripadaju i skupini povrća i skupini proteinskih namirnica - i dalje nedovoljno zastupljeni u prehrani većine odraslih osoba".

Smjernice ističu da zdrava prehrana uključuje:

povrće svih vrsta (tamnozeleno, crveno i narančasto, grah, grašak, leću, škrobno i ostalo povrće),

voće (po mogućnosti cjelovito),

žitarice (od kojih bi barem polovica trebala biti cjelovita),

mliječne proizvode (poput obranog ili niskomasnog mlijeka, jogurta i sira),

proteinske namirnice (nemasno meso, perad, jaja, plodove mora, mahunarke, orašaste plodove, sjemenke i proizvode od soje),

te zdrava ulja, uključujući biljna ulja i ona prirodno prisutna u ribi i orašastim plodovima.

Slične prednosti ističe i UCLA Health. "Porcija graha osigurava i niz drugih važnih hranjivih tvari. Oko 100 grama graha sadrži između 300 i 500 miligrama kalija, ovisno o vrsti", navode i dodaju da je kalij esencijalan mineral koji ima ključnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Povećan unos kalija može pomoći u ublažavanju negativnog učinka prekomjernog unosa natrija.

Recept iz Plavih zona: Minestrone

Na svojoj web stranici Buettner dijeli niz recepata iz plavih zona, a među njima je i minestrone - talijansko jelo u koje ide i grah pa je kao takvo idealno ako želite jesti više graha, a ne znate kako ga uvrstiti u prehranu.