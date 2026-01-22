Zašto je zijevanje dobro za nas

Zijevanje je, za početak, zarazno - kad jedan zijevne u firmi, u par sekundi cijeli ured zijeva kao da nitko danima nije spavao. ma dana kad ne možete prestati otvarati usta - ne da biste razgovarali ili kazali nešto pametno, nego zbog zijevanja.

U nekim situacijama zijevanje može biti neugodno. Možete izgledati nezainteresirano ili kao da se nasmrt dosađujete. Bez obzira na to, protiv zijevanja se bolje ne boriti.

Naime, istraživanja su pokazala da zijevanje aktivira autonomni živčani sustav i uzrokuje porast broja srčanih otkucaja.

Ako ste umorni, zijev ili dva dopremaju vašem mozgu ponešto svježeg zraka.

"Može se pretpostaviti da se organizam zijevanjem bori protiv umora, čak i ako njegov učinak ne traje dugo", kaže proefsor Ingo Fitze iz sveučilišne bolnice Charite u Berlinu.

Ali zašto zijevamo nije posve jasno. "Nije baš bilo nekih velikih istraživanja o tome", kaže Fietze.

A što ako ne želite zijevati? U situacijama kad bi to moglo biti neprikladno, možete ga tiho suspregnuti. Za organizam neće biti nikakvih negativnih posljedica.