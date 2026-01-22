Problemi s vježbanjem kad ste 50+

Kako starimo, oporavak traje dulje, sinteza mišićnih proteina se usporava, a granica između korisnog treninga i ozljede postaje sve uža. Pokreti koji su nekad bili lagani mogu dovesti do dugotrajne upale mišića, bolova u zglobovima ili umora koji se prenosi na ostatak dana. To ne znači da nas tijelo izdaje, već da traži drugačiji pristup.

Stručnjaci naglašavaju da je najveća pogreška kod osoba starijih od 50 godina izvođenje čučnjeva s lošom tehnikom, osobito uz prebrzo povećavanje opterećenja ili broja ponavljanja.

"Dok starimo, način na koji funkcioniraju naši zglobovi i vezivna tkiva se mijenja, čak i ako motivacija ostaje ista", kaže liječnik dr. Will Haas za Parade. Dodaje: "Ono što nam je dobro služilo u tridesetima može preopteretiti tijelo u pedesetima ako se ne prilagodimo tim promjenama."

Fokus treba biti na biti na pametnom treniranju i pravilnoj tehnici

Čučnjevi su tehnički zahtjevna vježba, a starenjem zglobovi postaju manje tolerantni na pogrešnu mehaniku. "Čučnjevi su tehnički zahtjevni", kaže dr. Jonathan Shaw, ortopedski kirurg iz Palm Beach Orthopaedic Institute. "Pokreti koji su nekad mogli biti 'oprošteni' sada postaju osjetljiviji na pogrešnu formu, preveliko opterećenje ili previsok intenzitet."

Dr. Haas upozorava da nedovoljna pokretljivost gležnjeva ili kukova može dovesti do uvlačenja koljena prema unutra i pretjeranog savijanja donjeg dijela leđa, dok slabost gluteusa i trbušnih mišića povećava pritisak na koljena i kralježnicu, što se s vremenom zbraja.

Stručnjaci naglašavaju da problem nije sama vježba, već način izvođenja i tempo napretka. "Problem je i učestalost te brzina kojom je ljudi izvode. Kao i trčanje, čučnjevi mogu biti sigurni ako se prilagode tijelu koje stari", navodi dr. Shaw.

Umjesto "vježbanja na silu", fokus bi trebao biti na pametnom treniranju, pravilnoj tehnici, postupnom napretku i oporavku. "Umjesto da 'radimo naporno', sada je važno 'raditi pametno' kako bismo dobro starjeli", zaključio je dr. Haas.