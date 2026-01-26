Je li post dobra stvar za vas?

Da, prošli su svi mogući praznici i na kraju cijele priče gledate sami sebe u ogledalu i pitate se koliko ste kila nabacili ove godine... i brojka na kraju dana nije baš ugodna. I onda, što učiniti da vam se tijelo vrati u normalne okvire? Jednostavno je - krenite na kratki post.

Povremeni post može itekako pomoći kod gubitka kilograma, tvrdi se već duže vrijeme uz neke kontroverze, no najnovija istraživanja bacila su dodatno svjetlo na post kao dijetu.

"Nedavne studije o starenju pokazale su da ograničavanje kalorija i uvođenje posta imaju produljen učinak na životni vijek životinja koje smo testirali, ali mehanizam kojim se to postiže još uvijek nam je tajna", kaže autor istraživanja dr. Takayuki Teruya za MedicalNews Today.

Kad ljudsko tijelo ne dobija hranu, postoje različite metaboličke promjene koje se događaju. Normalno, kada su ugljikohidrati lako dostupni, tijelo će ih koristiti kao gorivo. Ali kad ih nema, tijelo traži energiju negdje drugdje. U procesu koji se naziva glukoneogeneza, tijelo dobiva glukozu iz neugljikohidratnih izvora, kao što su aminokiseline.

Naravno, tijelo prolazi još puno procesa.

Zbog više razine purina i pirimidina u tijelu se povećavaju određene razine antioksidansa, uključujući ergotionein i karnozin.

Proizvodnja antioksidanata pomaže u izbjegavanju nekih potencijalnih šteta uzrokovanih slobodnim radikalima.

Znanstvenici vjeruju da bi porast antioksidanata mogao biti odgovor na preživljavanje; tijekom gladovanja naša tijela mogu doživjeti visoku razinu oksidativnog stresa.

Naše srce i krvožilni sustav su manje opterćeni, disanje je bolje, a zbog toga se sve stanice u tijelu brže se opskrbljuju kisikom, a time se tijelo lakše čisti.

Stoga, započnite lagano - iskoristite Mjesečevu dijetu kao kratkotrajni post, to bi bilo odlično za vas ;)