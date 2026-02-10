ZEVIN stiže u Tvornicu kulture

Nakon što je singlom „My Mind" suvereno preuzela vrh YouTube trendova među kandidatima ovogodišnje Dore, 22-godišnja ZEVIN (Nives Cilenšek) najavljuje svoj dosad najvažniji samostalan koncert. „Balkan Bubblegum Princess", kako je regija zove, nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture 20. ožujka, donoseći svoj specifičan spoj futurističke produkcije i vizualnog spektakla.

ZEVIN - „My Mind"

YouTube brojke ne lažu: Je li pobjednica već poznata?

S trenutno najvećim brojem pregleda na službenim kanalima, ZEVIN se nametnula kao prva favoritkinja publike koja u komentarima ističe kako bi upravo ona trebala predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Austriji. Među gotovo 900 komentara prevladavaju oni iz Hrvatske, ali primjetno i iz brojnih europskih zemalja.

No, njezinu autentičnost ne potvrđuju samo brojke, već i podrška glazbenih vizionara koji rijetko griješe. Javno su je podržali Mrle iz grupe Let 3 te regionalna ikona Konstrakta, prepoznajući u njoj prijeko potrebnu svježinu i beskompromisni umjetnički potpis.

Unutarnji nemir kao pogon za My Mind

Koncert u Tvornici bit će vrhunac puta koji je započeo osobnom dilemom. Singl „My Mind" nastao je u trenutku umjetničkog raskrižja: otići u inozemstvo ili ostati i pokušati promijeniti domaći zvuk? »Taj se unutarnji dijalog spontano prelio u tekst i melodiju, a u suradnji s producentom Jerryjem skladba je dobila svoj konačni oblik - energičan hibrid modernog beata i nostalgičnih truba koje u My Mind unose toplinu doma,« objašnjava ZEVIN.

Kreativni maraton: Od režije do scenografije

Ono što ZEVIN izdvaja od klasičnih pop izvođača je njezin DIY pristup. Kao celostna autorica, ona sama režira svoje videospotove, osmišljava vizualni identitet te ručno izrađuje scenografiju. Njezin najnoviji spot, snimljen u rekordna tri tjedna, odražava isti onaj intenzitet koji ulaže u pripreme za Doru. »Imali smo dva seta, ekipa je sobe bojala do četiri ujutro, a u šest smo već snimali. Bio je to pravi kreativni maraton,«otkriva umjetnica koja je 2025. suosnovala i kreativni studio Control Freaks.

Nastup u Tvornici kulture bit će prilika da publika uživo doživi zašto su „My Mind", ali i raniji hitovi poput „Njam Njam", „Side Eye" te kratkometražni prvijenac „Egzistencija", postali obavezna lektira za generaciju Z i sve one koji traže progresivan pop zvuk.

Ulaznice po cijeni od 13 eura za jako ograničen broj early bird-a u prodaju kreću u petak, 6. veljače u 10:00 u prodajnom sistemu Core Event.