Maria Iskariot stižu na INmusic Festival #18

Maria Iskariot je punk bend iz Genta kojeg čine Helena Cazaerck (vokal i gitara), Loeke Vanhoutteghem (gitara), Amanda Barbosa (bas) i Sybe Versluys (bubnjevi). Njihov zvuk je sirov i beskompromisan, definiran oštrim autorskim rukopisom, snažnim DIY duhom i izrazito intenzivnim nastupima koji su ih u kratkom vremenu u potpunosti izdvojili na europskoj punk sceni. Ukorijenjena u punku na nizozemskom jeziku, njihova glazba bavi se odrastanjem, potragom za identitetom i sivim zonama između dobra i zla, tražeći sitne pukotine nade u gotovo sveprisutnom osjećaju kaosa - onome što bend opisuje kao "optimističnom bezizlazu".

Na čelu s Helenom Cazaerck, čije se obrazovanje u filozofiji i iskustvo novinarstva izravno pretaču u konfrontacijske, ali i razigrane tekstove, Maria Iskariot su širu pažnju privukli debitantskim EP-jem "EN/EN" (2024.), objavljenim za nizozemski Burning Fik. Ključni trenutak njihova uzleta uslijedio je pobjedom na Humo's Rock Rallyju 2024., najuglednijem belgijskom glazbenom natjecanju. Reputacija moćnog live benda ubrzo ih je odvela izvan granica Belgije, na turneje s bendovima Hang Youth i Tropical Fuck Storm diljem Ujedinjenog Kraljevstva i sjeverne Europe, gdje su iz večeri u večer dokazivali da njihova energija i humor bez problema probijaju jezične barijere.

Maria Iskariot pridružuju se već najavljenom lineupu INmusic festivala #18, koji ujedno obilježava 20. godišnjicu festivala, uz već objavljene Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints i KT Tunstall. INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu, a trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 € (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu.