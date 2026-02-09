Pred nama je veliko finale druge sezone projekta AJMO!

Elemental je nastupom u šibenskom Azimutu 6. veljače otvorio posljednji mjesec sezone. Dan kasnije nastupali su s Terminatorom u zabočkom Regeneratoru, Šarena Pojava i Idu Hobiti svirali su u čakovečkom Klubu Prostor "CeZam", a Reah su napravili alt-rock feštu u sinjskom Rodilištu kulture.

AJMO! se nastavlja na Valentinovo u nekoliko gradova. Gretta i Restless Sea sviraju u labinskoj Lamparni, Dimitrije Dimitrijević u Azimutu, One Dread u Pirkotovoj Luki u Komiži, a Ki Klop i Tidal Pull u zabočkom Regeneratoru.

Pomelo Chess Society će 20. veljače svirati u CKO Pazin, a Let 3 i Partleki u Klubu Prostor "CeZam" u Čakovcu. Dan kasnije na rasporedu su četiri koncerta: Dead Dog Summer sviraju u benkovačkoj Pizzeriji Kod Pape, Let 3 u Klubu kulture Križevci, DJECA! stižu pred šibensku publiku u Azimutu, a Jonathan i Mašinko će zajedničkim koncertom rasplesati Regenerator.

Veliko finale druge sezone projekta AJMO! bit će posljednjeg vikenda veljače. Borna Šercar i Harpije svirat će u Kazalištu 21 u Sisku 27. veljače, a Let 3 i Šiza stižu u Regenerator u Zaboku. Dan kasnije Let 3 putuje u Šibenik, točnije Azimut. Iste večeri Podočnjaci će svirati u kutinskoj Baraci, dok će Živa Voda svirati u Kući tambure u Slavonskom Brodu.

Projekt AJMO! zajednički provode Ministarstvo kulture i medija RH i Ured za izvoz glazbe Hrvatska. Na ovogodišnji javni poziv pristigle su 42 prijave organizatora (tri više nego prošle godine) te 370 prijava izvođača. Koncertni programi druge sezone projekta AJMO! realiziraju se od 1. listopada 2025. godine do 1. ožujka ove godine te je 15 organizatora dobilo po 10.000 eura sufinanciranja.