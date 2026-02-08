Zvučko poziva na ples pod maskama na Valentinovo!

Zvučko, omiljeni dječji DJ program koji spaja glazbu, igru i kreativnost, ove godine obilježava Valentinovo na poseban način - kroz ples pod maskama i slavlje svih oblika ljubavi. Program će se održati u petak, 14. veljače, od 10 do 13 sati u Grif Baru, gdje će se plesni podij pretvoriti u razigrani karneval boja, glazbe i dječje mašte.

U središtu programa je dječja DJ slušaonica s biranom glazbom prilagođenom najmlađima, ali dovoljno zabavnom i za roditelje. Pod maskama svih oblika - od vilenjaka i superheroja do srca i klaunova - djeca će plesati, skakati i slobodno se izražavati, dok će roditelji imati priliku sudjelovati, zaplesati ili jednostavno uživati u opuštenoj atmosferi.

Uz glazbeni dio programa, mališane očekuje i kreativna radionica uz animatora, u kojoj će izrađivati maske, ukrase i šarene motive inspirirane karnevalom i Valentinovom. Poseban naglasak stavljen je na ljubav u svim njezinim oblicima - ljubav prema obitelji, prijateljima, glazbi, igri i zajedničkom druženju.

Zvučko nije program koji se promatra sa strane - to je zajedničko iskustvo djece i roditelja. Roditelji su pozvani da zajedno s djecom zaplešu, sudjeluju u igri i provedu kvalitetno vrijeme u opuštenom okruženju.

Program organizira Dostava zvuka, a ulaz je besplatan