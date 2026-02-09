Apparat premijerno 13. 4. nastupa u Zagrebu u Tvornici Kulture

Od elegične techno glazbe koja mu je obilježila početke, pa do dubokih orkestralnih pop balada iz kasnijih faza njegove karijere, Sascha Ring, među širom publikom poznat kao Apparat, oduvijek je stvarao glazbu koja je zračila sveobuhvatnom elegancijom uz brižno nijansirane slojeve detalja i ljepote. Bilo kao član Moderata, čiji je posljednji album "More D4ta" objavljen na Monkeytownu 2022., bilo kroz suradnju s Ellen Allien na "Orchestra of Bubbles" ili kao samostalni izvođač, Apparat svojim stvaralaštvom oduvijek nastoji nadići stereotipne koncepte kakve nameću plesni podij ili koncertna dvorana, stvarajući glazbu koja podjednako dobro funkcionira u ta dva, na prvi pogled nespojiva, glazbena svijeta.

I prije nego što je za posljednji studijski album "LP5", objavljen 2019., osvojio nagradu IMPALA za europski nezavisni album godine, te zaradio svoju prvu nominaciju za Grammyja, Sascha se posvetio radu na filmskim, televizijskim i kazališnim produkcijama koje su mu donijele niz priznanja, među kojima i nagradu za najbolji soundtrack na Filmskom festival u Veneciji koju je zaslužio glazbom skladanom za film "Capri-Revolution". Ta je njegova djela 2020. retrospektivno, u vidu box seta "Soundtracks", objavio kultni Mute Records (Nick Cave, Depeche Mode, New Order, Einsturzende Neubauten, Laibach) za koji snima još od 2011., a za koji će 20. 2. objaviti i svoj novi, šesti studijski album "A Hum of Maybe".

U pitanju je kompleksan i duboko osoban album koji u sebi nosi težinu svih ovih godina koje su protekle od njegovog posljednjeg studijskog albuma. "A Hum of Maybe" je nastao nakon dugog razdoblja kreativne blokade, tijekom koje se činilo da je njegov odnos s glazbom izgubljen, duboko zakopan, neuhvatljiv. Kako bi razbio ovu blokadu, izazvao je samog sebe radikalnom odlukom: osmisliti jednu ideju za pjesmu svaki dan, oslobođen pritiska, prosudbi i težnje za savršenstvom. Nije pritom bilo važno koliko su nezrele ili nepotpune tako nastale skice bile. Postupno, ova nova dnevna rutina imala je terapeutski učinak, pomažući mu da ponovno stekne samopouzdanje - u sebe i svoj glazbeni proces. Iz bezbrojnih fragmenata stvorenih tijekom više od šest mjeseci 2025., uskoro su se pojavile najsnažnije pjesme, oblikujući se u konture njegovog novog albuma "A Hum of Maybe".

Album je stvoren uz pomoć njegovih dugogodišnjih glazbenih suradnika koji jedanaest pjesama obogaćuju toplom, organskom bendovskom dinamikom, a koji će sa Saschom nastupati na svim nadolazećim koncertima, pa tako i onom zagrebačkom: Philipp Johann Thimm (violončelo, klavir, gitara), koji je i surađivao na pisanju te produciranju albuma, Christoph "Mäckie" Hamann (violina, klavijature, bas), Jörg Wähner (bubnjevi) i Christian Kohlhaas (trombon).

Prvi, ograničeni kontingent ulaznica po cijeni od 29 € u prodaju kreće u srijedu 11. 2. u 9:00. Puna cijena ulaznica iznosi 34 €, a moći će ih se kupiti putem CoreEventa (https://app.core-event.co/events/apparat-2c91/), a fizičke primjerke u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) i Rockmarku (Hrvatske bratske zajednice 4).