Žestoki ciklus figura Duška Šibla

Jedna od konstanti slikarstva suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog slikara Duška Šibla jest i nadahnuto kontinuirano stvaranje niza ciklusa posvećenih figurama u pokretu, figurama u energičnim i silovitim, strastvenim pokretima, gestama koje su ključne za njih.

Novi ciklus figura u pokretu, u akrilu na većim formatima platna donosi stanovite novitete. Figure su označene, obilježene svjetlosnim, bijelim ili raznolikim linijama u bojama koje naglašavaju njihov uznemireni, napeti stav, njihove užurbana pokrete.

Figure su i dalje u nezaustavljivom i neprekinutom kretanju, često zgrčene i savijene ali uvijek spremne na skok na idući korak.

Šibl je kreirao fantastični niz figura u kontinuiranom kretanju i kada bi ih sve slike s ovom temom posložili jednu iza druge dobili bi vjerojatno posve vidljivu koreografiju.

Figure u prepletu, u zagrljaju, s maskom ili vidljivih ali nepoznatih lica u plesu na crnoj pozadini plešu svoj sudbonosni ples, kreću se u ritmu koji će ih ili osloboditi ili posve zarobiti.

Novi ciklus fantastičnih figura Duška Šibla ostavlja izniman dojam.

Njegove figure u pokretu postale su pojam u aktualnoj hrvatskoj likovnoj produkciji i kao izazovni motiv s osebujnim kolorističkim rješenjima.