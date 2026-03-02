She Loves Pablo slavi u petak

She Loves Pablo u petak, 6. ožujka priprema veliku feštu povodom 10. rođendana albuma "Try Mandarin" u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. Kako je već ranije najavljeno, večer će započeti nastupima bendova Tight Grips i Malady Lane, koji će predstaviti vlastiti autorski materijal, a organizatori su objavili i satnicu.



Vrata Vintage Industrial Bara otvaraju se u 20:30, a Malady Lane na pozornicu stiže u 21:15 sati. Tight Grips na rasporedu su u 22:20, dok će She Loves Pablo pozornicu preuzeti u 23:25 sati.

Obljetnički koncert zamišljen je kao presjek dosadašnjeg stvaralaštva - večer u kojoj će publika moći čuti pjesme koje su obilježile različite faze benda, od ranijih izdanja do novijih materijala. Program će obuhvatiti izvedbe s albuma „Try Mandarin", ali i izbor drugih pjesama koje su postale sastavni dio njihova koncertnog repertoara.

Prije nekoliko dana bend je objavio live verziju singla „Pretty Company, Big Inconvenience", snimljenu prošle godine u zagrebačkom klubu Boogaloo. Riječ je o prvom službenom uvidu u koncertni album koji će biti objavljen za nekoliko tjedana.

Ulaznice za koncert su dostupne putem sustava Entrio te u Dirty Old Shopu, a koncert organizira Dostava Zvuka