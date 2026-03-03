Superval On Tour nastavlja dalje

Nakon sjajnih prošlogodišnjih nastupa i nezaboravnog iskustva koje su našim mladim izvođačima pružili Dubrovnik, Šibenik, Pula, Rijeka, Čakovec, Koprivnica, Sisak i Valpovo, Superval On Tour nastavlja turneju po Hrvatskoj!

Idući su na redu Karlovac, gdje će se 20. 3. u klubu Stardust predstaviti Interval, Labatorci, Linija 109 i Zippo, te dan kasnije, 21. 3., Split i klub Kocka u kojem će zasvirati Choppor, STate Of Mind, Linija 109 i Zippo.

Cilj turneje je omogućiti izvođačima da osjete kako izgledaju zajedničke turneje kroz više hrvatskih gradova, te da uz zajednička druženja svoja iskustva sa Supervala prenesu nekim novim budućim akterima ovog festivala i domaće glazbene scene.

Partneri ovog događaja su klub Stardust, KUM - Koalicija udruga mladih i Multimedijalni kulturni centar Split.

Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, a ulaz na oba događanja je besplatan.