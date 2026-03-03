Dinamičnost ciklusa manjih formata Ranka Ajdinovića

Akademski slikar iz Karlovca Ranko Ajdinović, cijenjeni je i zapaženi suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je kompleksnog opusa ulja i akrila na različitim formatima, izrazito je fokusiran na zanimljive i izazovne apstraktne motive, uspješno je izlagao na nizu samostalnih izložbi.

Nedavno je realizirao novi ciklus akrila manjih formata s vrlo napetim, uznemirujuće razigranim motivima u neposrednom kontaktu, u dodirivanju i pomicanju.

Motivi se baziraju na čvrstoj gustoći tijela i njihovoj izraženoj potrebi, koja dolazi, izvire iz njihove dubine, iz njihove konstrukcije, potrebi za kretanjem, za minimalnim pomakom, za kontinuiranom i ponajmanjim pokretom.

Snažne, uočljive boje dominiraju, označujući gibljivost forme, ukazujući na njihovu mogućnost , snagu pokretljivosti.

Plava boja osobito se ističe u ovom ciklus, jednostavno, trajno dominira određujući zbivanja na omeđenoj površini slike.

Ponekada se događa da se ritam zbivanja prelije i na okvir slike, naglašavajući mogući trenutak kontakta s prostorom.

Ciklus manjih formata Ranka Ajdinovića odiše napetošću, brutalnom energijom koja vrije unutar kompozicije, unutar okvira slike.

Dinamičnost daje ciklusu iznimno snnažno obilježje nesputanosti.

Seriozan i nadasve uzbudljiv ciklus Ranka Ajdinovića.