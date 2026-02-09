Posveta prirodi Lukše Peke

Akademski slikar iz Dubrovnika Lukša Peko, pripada malobrojnoj skupini najistaknutijih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autor je kompleksnog i visoko cijenjenog opusa ulja, akrila, grafika, uspješni je izlagač.

I danas slikar svakodnevno boravi u svom dubrovačkom atelijeru slikajući, promišljajući o umjetnosti, o motivima koji ga inspiriraju.

Novi ciklus ulja na platnu, različitih formata, od srednjih do većih s motivima Mediterana, osjeća se žar sunca, vrelina je nalegla na vrelu zemlju, raslinje se ustrajno i mukotrpno bori s nedostatkom vode, u daljini se naziru uzvisine, iza kojih se prostire more, beskrajno plavo, ciklus je posvećenprirodi i njezinoj otpornosti u preživljavanju svih teškoća i nevolja.

Boje su snažne, tople i užarene, dan je ispunjen visokim temperatura, sušnom zemljom, tek ponegdje začuje se krik ptice, možda je bio usamljeni galeb, možda nam se učinilo, otkinula se grana sa suhog drveta.

Priroda koja živi i traje i izdržava sve nedaće, iz dana u dana, iz godine u godinu, iz stoljeća u stoljeće, iz vječnosti u vječnost, neprekidna borba za nekoliko kapi vode.

No i s tako malo vode priroda je posložila nevjerojatno lijep krajobraz, otporno zelenkasto bilje rasprostire se na mnogo mjesta, poneko izdvojeno visoko drvo kao da stremi prema samom nebu, nesavitljivo i čvrsto, poneka staza koja vodi do mora.

Ciklus posvećen prirodi Lukše Peke ne ostavlja nas ravnodušnim, naprotiv, promatrajući ciklus prepuni smo dojmova o užarenoj zemlji koja se prostire ispred plave uzvisine a iza koje je more.

Osjećamo toplinu juga, osjećamo kako slika diše i kako nas sustiže vrelina, vjetar donosi zrnca pijeska, kada će večer i svi ćemo odahnuti.

Maestralno slikarstvo Lukše Peke.