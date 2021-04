Žene imaju više stresa u domu

Bez obzira što većina ljudi dom naziva oazom mira, nova studija američkog Sveučilišta Penn State utvrdila je da je za većinu ljudi kod kuće često stresnije nego na poslu, piše The Times.

U njoj su znanstvenici mjerili razinu kortizola, hormona stresa, iz krvi ispitanika muškog i ženskog spola iz svih društvenih slojeva i otkrili da, po pravilu, ljudi imaju znatno nižu razina stresa na poslu nego kod kuće.

Mjerenja su izvodili radnim danom i vikendom, a zatim su ispitanici popunjavali upitnik o tome kako se osjećaju.

Iako su i muškarci pod manjim stresom na poslu, znanstvenici su zaključili da je taj efekt još snažniji kod žena, jer posao za mnoge od njih predstavlja odmor od kućanskih obaveza.

Stres od samog razmišljanja o obavezama

"Mada muškarci u kući danas rade više nego prije, žene i dalje preuzimaju većinu posla na sebe, a samo razmišljanje o tome prouzrokuje stres", kaže sociologinja Sarah Damaske, docent na Sveučilištu Penn State, koja je vodila studiju.

To je naročito došlo do izražaja protekle godine, kad je velik broj ljudi počeo raditi od kuće. Ono što je podiglo razinu stresa do tako visoko je to da se kod mnogih izbrisala granica između posla i privatnog života, ističu psiholozi.

Zbog toga se radi čak i više nego prije, ali istovremeno i obavljaju razni kućanski poslovi, a na kraju ostaje osjećaj da posao nikad nije gotov.