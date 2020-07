Žene bi trebala dulje spavati

Iako često mislimo da nas prerano buđenje svakog jutra može dovesti do lošeg raspoloženja, depresije i nezadovoljstva, to ipak nije točno. Istina je upravo na drugoj strani - sve to može biti rezultat kasnijeg buđenja.

Je li moguće da vrijeme buđenja može direktno utjecati na razvoj kronične depresije kod žena? Izgleda da može.

Provedeno istraživanje pokazalo je zanimljive podatke - žene koje sebe opisuju kao 'jutarnje tipove' imaju manji rizik da obole od depresije. U istraživanju je sudjelovalo više od 32 tisuće žena, a rezultati su pokazali da su žene koje redovito ustaju ranije u manjoj opasnosti da jednog dana obole od depresije.

Ono na što su se bazirani bile su poveznice između promjena raspoloženja i vremena buđenja, a sve žene imale su u prosjeku 55 godina (srednja i starija dob). Žene koje nisu sklone ranom buđenju već su 'noćne ptice' koje vole spavati nešto duže sklonije su kanije u životu bolovati od mentalnih poremećaja, između ostaloga depresije i anksioznosti.

Ovo istraživanje provodilo se čak četiri godine, a sve s ciljem da se što točnije odredi ima li buđenje ikakve veze s depresijom kod žena. S prikupljanjem podataka započelo se 2009. godine, a nijedna od ispitanica u tom trenutku nije imala problema s depresijom. 37 posto ispitanica tada se definiralo kao 'jutarnje tipove', dok je ostalih 53 posto priznalo da nisu sklone ranijem ustajanju. 10 posto žena pak se definiralo kao 'noćne ptice'.

Što su rezultati pokazali?

Kod preko dvije tisuće žena koje su sudjelovale u ovom istraživanju pokazali su se prvi simptomi depresije, a njih 290 bile su one žene koje su se na početku istraživanja definirale kao 'noćne ptice'.

Naime, nedostatak sunčeve svjetlosti i poremećen tijek spavanja mogu biti jedan od glavnih uzroka pojave depresije. Stoga, nije ni čudno što su žene koje imaju tendenciju buditi se prekasno pokazale pojavu depresije.

Osim depresije, žene koje ustaju kasnije također mogu biti sklonije porocima poput pušenja, a mnoge od njih žive same.