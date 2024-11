Ispunjavanje standarda orgazma

Poznati brend u svijetu seksualnog wellnessa LELO dobio je certifikat ISO 3533:2021, što odražava nepokolebljivu predanost tvrtke u isporuci proizvoda najviše kvalitete i sigurnosti za svoje kupce.

S obzirom na to da se novi brendovi seks igračaka pojavljuju svakodnevno, potrošačima može biti teško razlikovati ih. Zapravo, postoji mnogo igračaka za odrasle, što otežava proces pronalaženja proizvoda kojima mogu vjerovati. Za razliku od proizvoda kao što su posude za hranu, dječje igračke za izbijanje zube i pribora za jelo, industrija seks igračaka ponekad zanemaruje stroge propise i neovisno testiranje potrebno za intimne proizvode, oslanjajući se na to da će kupci sami istraživati i pronaći pouzdane tvrtke i proizvode. To znači da kupci moraju imati dobro razumijevanje igračaka prije nego donesu odluku o kupnji, što nije uvijek slučaj.

Iz ovog razloga uvođenje međunarodnog standarda ISO 3533:2021 za seks igračke, koji pokriva dizajn, materijale i informacije za korisnike, značajno pomaže proizvođačima, trgovcima i krajnjim korisnicima u osiguravanju sigurnosti seks igračaka na tržištu i pružanju informacija za pravilnu upotrebu.

ISO 3533:2021 ima za cilj minimiziranje rizika od ozljeda korisnika zbog dizajna seks igračke tijekom korištenja, osiguranje da su materijali sigurni za kontakt s genitalijama, anusom ili oboje, te pružanje točnih i potpunih informacija korisnicima. Iako su zahtjevi usmjereni na proizvođače seks igračaka, svi sudionici u opskrbnom lancu mogu imati koristi od ovih smjernica.

„Naša misija uvijek je bila donijeti na tržište vrhunske, najsuvremenije proizvode koji zadovoljavaju potrebe naših kupaca. Predani smo pružanju najboljih i najsigurnijih proizvoda. Bili smo među prvima koji su uveli silikonske, vodootporne proizvode sigurni za tijelo, kao i male i elegantne igračke koje žena može nositi u torbici, a da nitko ne primijeti što je to. Naša posvećenost inovacijama u dizajnu osigurala je da LELO predstavlja najbolje što naša industrija može ponuditi. Ovaj certifikat još jednom potvrđuje ne samo da se pridržavamo naših visokih standarda kvalitete, već ih i kontinuirano poboljšavamo," rekao je Luka Matutinović, LELO CMO.