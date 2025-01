Želite financijski savjet?

Besplatna telefonska linija za financijsko savjetovanje koju vode umirovljenici jedinstvena je inicijativa koju je danas lansirala globalna tehnološka tvrtka HONOR. Cilj je povezati mlade sa starijim generacijama, jer je istraživanje u Hrvatskoj koje je proveo HONOR, pokazalo da bi 61% mladih (od 18 do 24 godine) bilo jako zainteresirano za financijske savjete starijih generacija. Posebice u siječnju kojeg se, nakon blagdanske potrošnje percipira kao jedan od najdužih mjeseci u godini, a za koji je četvrtina mladih odgovorila da im je financijski i najteži.

Jedna od glavnih odluka mladih za 2025. je da žele redovito štedjeti, to je cilj za njih 51% dok je 43% njih odgovorilo da žele više paziti oko toga što kupuju. A ako se pita mlade upravo starije generacije znaju na kojim se stavkama može najviše uštedjeti jer 34% njih smatra da njihovi bake i djedovi kao i njihovi roditelji nisu imali potrebu posjedovati puno stvari. Besplatna telefonska linija, dostupna putem WhatsAppa i pokretana novim HONOR Magic7 Lite uređajem (funkcionalnim, pristupačnim pametnim telefonom koji uskoro stiže i na hrvatsko tržište), koristi bogatstvo znanja i mudrih navika starijih generacija te nudi praktične savjete o štednji i upravljanju financijama.

Istraživanje je također pokazalo da kod 36% svih ispitanika u Hrvatskoj osjećaj financijskog stresa izaziva činjenica da su pri kraju s novcem na računu do sljedeće plaće, a taj je postotak još veći (43%) kod mladih od 18 do 24 godine. Istu generaciju, njih 27% muči i kada moraju koristiti kreditnu karticu jer nemaju više novca na računu do sljedeće plaće.

"Znamo da je siječanj posebno težak mjesec financijski, posebno za mlađe generacije, pa smo im željeli ponuditi izravnu pomoć koristeći znanje generacije poznate po opreznom upravljanju financijama. Zato smo pokrenuli našu HONOR Finance savjetodavnu liniju, koju vode starije osobe, koristeći naš novi, pristupačan HONOR Magic7 Lite uređaj kako bismo pokazali da visoka učinkovitost ne mora uništiti vaš budžet - i omogućili ljudima besplatan pristup stvarnim savjetima o štednji, trikovima i riječima mudrosti", poručio je Peter Zhu Di, generalni direktor tvrtke HONOR za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Austriju.

Kako bi se izbjegao ili barem ublažio taj financijski stres donosimo najbolje savjete starijih generacija:

Skuplje nije uvijek bolje (54%) Samo zato što imate novac, ne znači da biste ga trebali potrošiti (51%) Uvijek usporedite više ponuda prije kupnje (47%) Štednja za nešto što stvarno želite ili trebate uvijek se isplati (46%) Uvijek provjeravajte svoje bankovne izvode, koliko god vam to možda bilo dosadno (35%)

HONOR Magic7 Lite dolazi s brojnim AI značajkama, ekstremnom izdržljivošću, izvrsnom kamerom, dugom baterijom i elegantnim dizajnom. Dodatne informacije potražite na https://www.honor.com/hr/.

HONOR Finance savjetodavna linija dostupna je do 17. siječnja 2025. (osim vikenda). Za postavljanje pitanja jednostavno pošaljite poruku na +49 176 599 57 306 putem WhatsAppa i pričekajte na odgovor.

