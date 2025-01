Stiže otporni HONOR Magic7 Lite

Dugo iščekivani HONOR Magic7 Lite, prvi proizvod iz HONOR serije Magic7, predstavljen je za europsko tržište. Podižući ljestvicu kao trenutačno najmoćniji AI opremljeni pametni telefon srednjeg ranga na tržištu, HONOR Magic7 Lite besprijekorno integrira izvanrednu izdržljivost, dugotrajnu bateriju, zapanjujuću kvalitetu zaslona, fotografske mogućnosti i napredno AI iskustvo.

„Ponosni smo što 2025. godinu započinjemo s novim standardom, izdržljivosti i performansama na europskim tržištima s Magic7 Lite. Posebno smo uzbuđeni što korisnicima možemo ponuditi ultra-izdržljiv, AI-pogonjen uređaj s trodnevnim trajanjem baterije i vrhunskim fotografskim mogućnostima po cijeni srednjeg ranga. Kao prvi proizvod iz serije Magic7 koji je lansiran u Europi, ovaj uređaj postavlja ljestvicu za naš portfolio za 2025. godinu i pokazuje našu želju da pomaknemo granice inovacija, nudeći performanse i izvanrednu izdržljivost bez kompromisa u dizajnu", poručio je Peter Zhu Di, generalni menadžer kompanije HONOR za Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju i Austriju.

Trajna snaga s poboljšanom sigurnošću i brzim punjenjem

HONOR Magic7 Lite postavlja novi standard kao prvi pametni telefon u industriji s ultra velikom 6600 mAh1 silicij-ugljičnom baterijom, nudeći njeno iznimno dugo trajanje i najveći kapacitet koji je danas dostupan na tržištu. Korisnici mogu uživati u cijelom danu neometanog korištenja, s do 48,4 sata streaminga glazbe i 25,8 sati online reprodukcije videa2 sa samo jednim punjenjem. Zahvaljujući praćenju temperature u više točaka, baterija dobro funkcionira na temperaturama od -30°C do 55°C3, omogućujući do 20 sati audio poziva na -30°C i 30 sati audio poziva na 55°C4. Pored toga, umjetna inteligencija omogućuje uređaju da održi do 50 minuta5 neprekidnih poziva čak i kada baterija padne na samo 2 %, dok 66W žičano HONOR SuperCharge6 punjenje brzo puni bateriju za produženu upotrebu.

Optimalna izdržljivost sa sveobuhvatnom zaštitom

Najnoviji HONOR Magic7 Lite prikazuje sljedeću generaciju HONOR zaslona protiv pada koji nudi impresivnu otpornost na padove s visine do 2 metra7. Ultra-kaljeno staklo i ojačani zaštitni sloj pružaju potpunu zaštitu uređaja, dok jedinstveni dizajn zakrivljenih rubova dodatno štiti od udaraca. Magic7 Lite je postigao izuzetnih 166%8 poboljšanja sveobuhvatne pouzdanosti u usporedbi sa svojim prethodnikom. Opremljen troslojnom vodootpornom strukturom, HONOR Magic7 Lite pruža zaštitu od 360° od izlaganja vodi, sa IP64 ocjenom za otpornost na vodu i prašinu9. Može izdržati prskanje i testiran je da funkcionira nakon što je bio uronjen u vodu do 5 minuta na dubini od 25 cm10. Podržavajući kontrolu dodira mokrim rukama, HONOR Magic7 Lite osigurava i besprijekornu interakciju čak i s mokrim ili masnim rukama.

Izvanredan vizualni prikaz

HONOR Magic7 Lite ima 6,78-inčni OLED zaslon11 koji je ugodan za oči i podržava 1,07 milijardi boja i 1,5K rezoluciju12, pružajući živopisne i zadivljujuće detalje za još impresivnije iskustvo gledanja. S visokom stopom osvježavanja od 120Hz13, zaslon prikazuje nevjerojatno glatke pokrete i poboljšanu prilagodljivost za dinamičnije sučelje. HONOR Magic7 Lite takođe garantira ugodno iskustvo gledanja s funkcijama za udobnost oka kao što su PWM zatamnjivanje14 od 3840 Hz bez rizika, cirkadijski noćni zaslon i dinamičko zatamnjivanje.

Fotografski doživljaj uz AI

Opremljen robusnom 108MP Ultra-sensing kamerom s velikim senzorom od 1/1,67, HONOR Magic7 Lite snima slike s izuzetnim detaljima i poboljšanom svjetlinom. Koristeći svoju 9 u 1 tehnologiju spajanja piksela ekvivalentnu veličini piksela od 1,92μm15, glavna kamera omogućuje korisnicima snimanje dobro osvijetljenih i oštrih slika u bilo kojim svjetlosnim uvjetima.

HONOR Magic7 Lite nudi 3x zoom bez gubitka kvalitete i tri jedinstvena režima za portrete - Environmental Portrait (1x), Atmospheric Portrait (2x), i Close-up Portrait (3x). Uređaj je opremljen i optičkom stabilizacijom slike (OIS), koja efikasno smanjuje zamućenje i drhtanje, osiguravajući kristalno jasne fotografije. Pored toga HONOR Magic7 Lite integrira moćne AI funkcije kao što su HONOR AI Motion Sensing i AI Eraser, koje ne samo da poboljšavaju kvalitetu fotografija već i pojednostavljuju uređivanje direktno na telefonu.

Pametno korisničko iskustvo u stilskom dizajnu

S ultra-tankim dizajnom i profinjenom titanijskom završnom obradom, HONOR Magic7 Lite je izuzetno lagan i elegantan, težine samo 189g16 i debljine 7,98mm17. Pokretan najnovijim MagicOS 8.0 baziranim na Androidu 14, HONOR Magic7 Lite pruža personalizirano i besprijekorno korisničko iskustvo, obogaćeno inteligentnim značajkama koje uključuju Magic Capsule, Magic Portal i Parallel Space.

Boja, cijena i dostupnost

HONOR Magic7 Lite dolazi u dvije atraktivne boje: titanijski ljubičastoj i titanijski crnoj. Od 15. siječnja 2025. HONOR Magic7 Lite bit će dostupan za kupnju i na hrvatskom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 399 eura za 8 + 512 GB verziju memorije i 369 eura za 8 + 256 GB verziju, a u periodu od 15. do 29. siječnja 2025. dostupan je po posebnoj ponudi kod ovlaštenih prodajnih partnera*.

* Informacije o uvjetima posebne ponude provjerite kod HONOR ovlaštenih prodajnih partnera