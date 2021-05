Zašto vas udara proljetni umor?

Proljetni umor događa se svima. Gubitak energije u proljeće nije bolest već fiziološko stanje koje, vjeruje se, nastaje zbog hormonalnih promjena i nedovoljne razine nutrijenata u našem organizmu.

Zašto nastaje proljetni umor?

Nekoliko je teorija koje objašnjavaju zašto nastaje proljetni umor, međutim, nastanak proljetnog umora može se razlikovati od osobe do osobe te zbog toga nije jasan točan uzrok. U nastavku ćemo objasniti neke od njih koji daju pokazatelje kako se riješiti proljetnog umora.

Hormonalne promjene

Jedan od razloga zašto nastaje proljetni umor mogu biti i hormonalne promjene. Za vrijeme zime manje se izlažemo sunčevoj svjetlosti jer manje izlazimo, a trajanje dana je skraćeno. S dolaskom proljeća i sunčanih dana, počinje se proizvoditi sve veća količina serotonina ili hormona sreće. Iako nam on stvara dobar osjećaj, to izaziva popriličnu hormonalnu promjenu što dovodi do osjećaja iscrpljenosti i proljetnog umora sve dok se tijelo ne navikne.

Nedovoljno nutritivna prehrana

Zimska prehrana je za razliku od proljetne mnogo slabija u smislu nutritivnih elemenata. Konzumira se manje svježeg povrća i voća, a više mesa, ugljikohidrata, šećera i masti. Iako je zima vrijeme namijenjeno za skladištenje masnoća, proljeće od tijela traži buđenje. Zbog manje svježeg voća i povrća smanjena je razina vitamina, magnezija, ali i vitamina D zbog slabijeg izlaganja suncu. Takvom dugotrajnom prehranom smanjuje se zaliha potrebnih nutrijenata u organizmu i oko vremena proljeća dođe i do tjelesne reakcije - umora i iscrpljenosti ili proljetnog umora.

Promjena vremena

Reagiranje na promjenu vremena ne događa se samo starijim osobama koje imaju problema s reumatskim tegobama, već posljedice mogu osjetiti svi. Osim što mijenjamo sat, dani polako postaju duži, a noći kraće, takve promjene mogu izazvati tjeskobu i anksioznost. Prilagođavanje organizma kod nekih osoba traje mnogo duže, a među simptoma može biti i proljetni umor.