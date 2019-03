Zašto trebamo jesti sjedeći?

Pojest ću nešto usput, s nogu... koliko ste to puta rekli još kao mali, kad "niste stigli" sjesti i pojesti, primjerice, doručak, već ste uzeli nešto u ruku i odjurili nekamo jedući putem?

No, ma koliko vi mislili da je to OK jer ste možda uzeli i nešto jako zdravo, zapravo sami sebi kopate rupu u koju ćete prije ili kasnije upasti i dobiti - žgaravicu.

Naime, svatko tko pati od žarećeg osjećaja u prsima trebao bi razmisliti o tome uzima li si dovoljno vremena za obroke.

Stručnjaci preporučuju da se jede polako kako bi se tijelu dalo dovoljno vremena da potpuno probavi hranu.

Naravno, nije užurbano jedenje jedino što uzrokuje žgaravicu.

Pržena hrana, kava, gazirana pića, slatko, također je mogu uzrokovati, a pacijenti bi trebali obratiti pažnju na namirnice koje im uzrokuju nelagodu i izbjegavati ih.