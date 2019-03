Kad se počinjemo pretvarati u svoje roditelje

Ista si mama ili tata - koliko ste to puta čuli u životu? Vjerojatno dosta puta kao mali, eventualno u pubertetu, no tada vam je ta rečenica bila nešto najgore u životu i zakleli ste se svime na svijetu da sigurno nećete biti kao Ona/On... no, to će obećanje biti kratkog vijeka.

Naime, britanski znanstvenici tvrde da je neizbježno da žena u nekim godinama sve više sliči svojoj mami.

Studija pokazuje da kad žena napuni 33. godine života službeno se pretvara u svoju mamu, uzimajući u obzir njezine navike, ukuse i stavove za koje vjerojatno misli da nisu isti.

Ovo osobito vrijedi za žene koje su nedavno dobile prvo dijete, prosječna dob rađanja u Velikoj Britaniji je 30.05 godina.

Istraživanje je proveo Harley Street Surgeon, a dr. Julian De Silva razgovarao je s 2000 muškaraca i žena kao dio studije.

Zaključio je da se više od polovice žena u ranim tridesetim godinama ponašalo kao njihova majka, u odnosu na mlađu dob dok su proživljavale period pobune.

Ovo ponašanje uključuje usvajanje istih rečenica, sudjelovanje u istim hobijima, čak i gledanje istih televizijskih emisija kao i njihove mame.

Jednako tako, otkriveno je da muškarci počinju pretvarati u svoje očeve u sličnoj dobi, oko 34. godine, počinju voljeti istu glazbu kao i njihovi očevi i zauzimaju iste političke stavove.

Kao što sve više karakteno sličimo na svoje roditelje u određenoj dobi, to se događa i s fizičkim izgledom. "Svi se pretvaramo u svoje roditelje u nekom trenutku našeg života i to je nešto što trebamo slaviti", objašnjava dr. De Silva te dodaje da je to jedan od razloga zašto je ovo prosječna dob kad većina ljudi prvi put ide na estetski zahvat, što vrijedi za oba spola.