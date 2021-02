Zašto treba paziti na unos sira?

Volite li sir ili ga jedete tek tako? Možda ste jedan od onih koji ne mogu bez sira? Ako jeste, trebali bi biti obazriviji, upozorava Sarah Bradley na Eat This, Not That!, posebno zato što je riječ o namirnici koju je teško prestati jesti jednom kad se s njom počne, treba biti svjestan rizika po zdravlje ako jedete previše sira.

Debljanje - ljudi ponekad pogrešno vide sir tek kao namirnicu bogatu proteinima, a siromašnu ugljikohidratima. Stoga ga dodaju u salate, sendviče, omlete... Problem je tome što 100 grama sira sadrži oko 300 kalorija i oko 80 grama masti, a to onda sir oslikava u sasvim drugačijem svjetlu.

Dehidracija - sir je bogat natrijem, što znači da biste trebali biti svjesni da ste, ako vas naglo nakon što ste pojeli nešto s puno sira, počne boljeti glava i slabije mokrite, dehidrirali.

Napuhivanje vas - osobe koje mliječne proizvode ne probavljaju baš najbolje, mogu računati na to da će pola do dva sata poslije obroka u kojem ima sira, biti napuhnuti.

Proljev - ako ste takve nesreće da spadate među one odrasle osobe koje ne podnose laktozu, koje ju teško probavljaju, pretjerana konzumacija mliječnih proizvoda može dovesti do neugodnosti u probavnom smislu. "Ako netko ne podnosi laktozu, a jede sir, laktoza se ne raspada nego u crijevima fermentira", objasnila je Sarah Reuven za članak, stručnjakinja koja upozorava da u takvoj varijanti osoba može dobiti proljev.

Poremećaji zdravlja srca - natrij u siru povisuje krvni tlak, a masnoće iz sira pogoduju povećanju razine kolesterola u krvi. Riječ je o zasićenim mastima, takvima koje na sobnoj temperaturi ostaju u krutom stanju, što nije dobra vijest za arterije i opasnost od začepljenja.

Vjetrovi - i opet je riječ o netoleranciji na laktozu. Osobe koje ju izrazito ne podnose, ako se najedu sira, doživjet će to da će sva laktoza završiti u crijevima, što će dovesti do snažnih probavnih vjetrova. Američki FDA čak navodi da su učestali vjetrovi nedugo nakon konzumiranja mliječnih proizvoda jedan od najčešćih simptoma nedovoljne laktaze, enzima koji sudjeluje u razgradnji laktoze.

Zadržavanje vode - i opet je riječ o mehanizmu koji započinje s činjenicom da je sir bogat natrijem, a kojem su sklone osobe koje, zbog svog specifičnog mehanizma metabolizma soli, i inače zadržavaju vodu.