Zašto su mnogi nesretni u braku?

Samo 57 posto žena reklo je kako je njihov brak bio sretan, a 4,4 posto žena priznalo je da nisu uopće zadovoljne stanjem u svojoj zajednici. Ovakva istraživanja provode se još od 1973. godine i nikada nije prijavljena tako niska razina bračne sreće.

Zašto oženjeni ljudi ne vole svoje brakove?

Možda je riječ samo o statističkoj slučajnosti, neki stručnjaci sugeriraju, budući da je, u prethodnim godinama postotak sretno oženjenih bio u porastu.

No, neki od razloga za pad bračne sreće mogu biti povezani sa stalnim novčanim problemima, nezaposlenosti, dugovima i plaćama koje stagniraju.

Ostali podaci pokazali su da je rekordan udio Amerikanaca u 2014. odgodio brak ili se uopće nije vjenčao. Stephanie Coontz, autorica knjige Brak, povijest, rekla je da bi to moglo imati neke veze s promjenom očekivanja.

"Žene osjećaju veće pravo na pravednost i jednakost, a istovremeno se povećavaju očekivanja o nama kao radnicama, kao i očekivanja društva od nas kao majki. To je veliki pritisak", rekla je.

Ranije se očekivalo kako će žene raditi više kućanskih poslova, više brinuti o djeci, dogovarati odlaske liječniku i planirati odmore.

"To nije s lošom namjerom, to je stvar navike, ali oni koji uživaju plodove njihova rada (djeca i muževi) nesvjesni su toga. No, stara izreka "sretna žena, sretan živo" u nekim je studijama urodila plodom", objasnila je Coontz.

Kako učiniti brak boljim i sretnijim?

Your Tango navodi nekoliko taktika koje vam mogu pomoći u tome.

Komunicirajte otvoreno - otvorena komunikacija je neophodna jer "žene imaju tendenciju napominjati konstantno sve dok nisu toliko bijesne da to prebole. Izravno tražite ono što želite", predložila je Coontz.

Podjela obveza - podijelite kućanske poslove kao i brigu od djeci. Žene cijene jednakost u podjeli svakodnevnog rada.

Stvarno poradite na tome - u prošlosti se parovi nisu morali toliko truditi da bi im brakovi uspjeli jer nisu imali drugu alternativu. No, statistika već dugo pokazuje da su osobe u braku sretnije od ljudi u bilo kojem drugom statusu veze. Primjerice, dvostruko više oženjenih kaže da su sretni u odnosu na one koji se nikada nisu vjenčali.

Dakle, nastavite raditi na svom braku, čak i kad situacija nije sjajna i vjerojatno ćete na kraju biti sretniji.