Snažna kamera novog Huawei nova 13 pametnog telefona za sve kreativce

Ljubitelji fotografije koji žele potaknuti svoju kreativnost uživat će u mnogobrojnim značajkama najnovijeg pametnog telefona Huawei nova 13. Sofisticiranog dizajna i s pametnim AI inovacijama, ovaj model od sada je dostupan i na hrvatskom tržištu.

Snažna kamera s podesivim otvorom blende

Novi pametni telefon Huawei nova 13 opremljen je s 3 kamere. Prednja ultra široka portretna kamera ima 60 MP te 4K kvalitetu slike što omogućuje fotografije visoke rezolucije s većim brojem detalja. Koristeći ovu kameru sa širokim kutom slikanja i XD Portrait Engine značajkom, korisnici mogu napraviti kvalitetnu grupnu selfie fotografiju. Pri tome će i osoba koja fotografira na slici imati prirodan izgled bez uvećanih crta lica. Stražnja Ultra Vision kamera ima 50 MP, dok stražnja Ultra-Wide Makro kamera ima 8 MP.

Pametni odabir najbolje fotografije iz niza uzastopnih

Svima se ponekad dogodi da se isti kadar fotografira i nekoliko puta. Kada su u pitanju ljudi i skupne fotografije, svatko voli odabrati onu fotografiju gdje je najbolje uslikan. Kako bi pomogao korisnicima, Huawei nova 13 na ovaj izazov odgovorio je svojom AI Best Expression značajkom. Ova pametna značajka omogućuje odabir najbolje iz niza uzastopnih fotografija. Bez obzira snima li se jedna osoba ili grupa ljudi, AI Best Expression alat optimizira svaki izraz lica, skenirajući uzastopne snimke. Tako se i na grupnoj fotografiji za svakoga može odabrati najprirodnijih izraz lica iz više uzastopnih snimaka. Od sada će, s ovom opcijom, biti lakše napraviti fotografije s rođendana i raznih slavlja. AI Best Expression opcija korisna je i kod slikanja selfija na festivalima i raznim događanjima ili neke dinamične aktivnosti. Ona će omogućiti brz odabir najboljeg izraza lica ili osmjeha i uštedjeti vrijeme kod odabira fotografija.

Novo iskustvo snimanja portretne fotografije

Opcija portretne fotografije na pametnom telefonu često se koristi te u mnogim slučajevima pruža ljepši kadar te novi pogled na subjekt koji se fotografira. Huawei nova 13 pametni telefon s XD Portrait Engine značajkom donosi još bolje iskustvo za korisnike. Mogućnosti su različite, od prirodnog i suptilnog pa sve do elegantnog stila. XD Portrait Engine poboljšava konture lica, izoštrava teksturu kože i savršeno usklađuje svjetlost i sjenu. Za portretnu fotografiju koja će pružiti prirodni izgled, originalne tonove i teksture lica korisnici mogu odabrati opciju Natural Portrait Style. Ako se želi napraviti fotografija koja će se koristiti, na primjer u poslovne svrhe, preporuča se Delicate Portrait opcija. Pomoću nje suptilno se ističe prirodna ljepota i sjaj osobe te svježi i živopisni izgled na fotografiji. Za fotografiranje posebnih glam trenutaka tu je opcija Stylish Portrait Style koja donosi besprijekorni glamurozni izgled s crvenog tepiha.

Dostupnost i cijena

Huawei nova 13 pametni telefon dostupan je u crnoj i bijeloj boji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 549 EUR.

Ostali proizvodi

Osim pametnog telefona Huawei nova 13, od sada na hrvatskom tržištu možete pronaći i ostale najnovije Huawei uređaje: Huawei FreeBuds Pro 4 i Huawei FreeBuds SE 3 modele. Bežične slušalice kompatibilne su s Android i iOS uređajima.