Pet mitova o koronavirusu i gripi

Još uvijek postoje i brojne dezinformacije kada je riječ i o gripi i o epidemiji koronavirusa. Huff post navodi pet glavnih mitova i pogrešnih shvaćanja koje treba zaboraviti.

Ako se razbolim, jednako ću se boriti i s gripom i koronavirusom - simptomi gripe i covida-19 poprilično su slični, a najčešći simptomi kod obje bolesti su vrućica, umor i kašalj, a obje bolesti napadaju respiratorni sustav. Prema tome, osoba koja dobije gripu može se slično ponašati kao osoba koja se zarazi koronavirusom. "Nekoliko je uobičajenih principa koje treba imati na umu. Prvo, zarazni ste. Zaštitite druge i nosite masku oko drugih. Svatko bi trebao posebno brinuti o higijeni ruku, a oboljela osoba trebala bi se izolirati što je više moguće. Drugo, hidratizirajte i odmorite se", navodi Laird. No, kako ćete dalje postupati ovisi o tome kojim ste se točno virusom zarazili. Istraživači još uvijek pokušavaju otkriti koliko točno oboljela osoba može širiti covid-19 dalje, ali vjeruju da je razdoblje zaraznosti dulje nego kod gripe. Milstone navodi da je stoga posebno važno testirati se ove sezone kako biste sigurno mogli vratiti na posao, u školu, među prijatelje i slično.

Cjepivo protiv gripe može vas učiniti bolesnim, slabim ili ranjivijim na covid-19 - ustrajna tvrdnja da vam cjepivo protiv gripe može izazvati gripu nije točna, kažu stručnjaci. Međutim, mogli biste razviti reakciju sličnu gripi, uključujući bolove u mišićima i vrućicu, jer vaše tijelo proizvodi antitijela. "Možda ćete osjećati bolove u ruci ili imati vrućicu, ali to nije bolest nego nuspojava koju je iskusio mali broj ljudi s gotovo bilo kakvim cijepljenjem", istaknuo je Laird. Dakle, cjepivo neće izazvati bolest i to je ključna zabluda koju treba razjasniti svima koji se ne žele cijepiti zbog zabrinutosti da će im cijepljenje oslabiti imunološki sustav usred pandemije i učiniti ranjivijima na covid-19. S druge strane, moguće je istovremeno imati i gripu i koronavirus što bi moglo biti "katastrofalno" za imunološki sustav, upozoravaju neki stručnjaci. Stoga je posebno važno cijepiti se ove sezone protiv gripe.

Cjepivo protiv gripe moglo bi se pomiješati s cjepivom protiv covida-19 - ako cjepivo protiv covida-19 postanje dostupno tijekom sezone gripe, nakon što ste već primili cjepivo protiv gripe, "ove zime ne bi trebao biti problema s naknadnim cijepljenjem", rekao je Milstone. "Dajemo cjepiva zajedno cijelo vrijeme. Jedini put kada se ponekad brinemo oko odvajanja cjepiva jest kada dajemo živo virusno cjepivo", pojasnio je. Sva cjepiva protiv gripe koja su trenutačno na raspolaganju nisu živa cjepiva, kazao je Milstone, tako da to ne bi trebalo predstavljati zabrinutost.

Covid-19 i gripa su zapravo identični - to apsolutno nije istina. Učinak na tijelo nije isti kod obje bolesti niti je zaraznost ista. "S epidemiološke strane postoji razlika", kazao je Milstone. Ove dvije bolesti nisu iste ni kada je riječ o stopi smrtnosti. Osim toga, gripa vrhunac doseže najčešće tijekom zime, slučajevi covida bili su izraženi i tijekom ljeta.

Gripa neće biti problem - "Liječnici se nadaju, ali se ne klade na to, blažoj sezoni gripe ove godine jer se ljudi fizički distanciraju, nose maske i bolje održavaju higijenu", kazao je dr. TimothyLaird, privremeni glavni medicinski službenik Health First Medical Group. Ponekad se možete pridržavati svih navedenih preporuka, a i dalje se zaraziti virusom. Ljudi mogu dobiti gripu dodirivanjem površina ili predmeta koji su zaraženi virusima gripe. "Sve što činimo smanjuje rizik, ali rizik nije na nuli", dr. Aaron Milstone, epidemiolog i profesor pedijatrije na Johns Hopkins Medicine. Stručnjaci upozoravaju kako bi stoga trebali redovito nositi masku jer se upravo maska do sada pokazala kao najučinkovitije sredstvo koje je pomoglo smanjiti širenje virusa.