Čaj od kamilice za bolji san

Jedan od najpoznatijih biljnih pripravaka u svrhu boljeg sna je čaj od kamilice, čije je djelovanje potvrđeno brojnim studijama. Zahvaljujući umirujućim svojstvima i blagu utjecaju na živčani sustav, preporučuje se kao sigurna i učinkovita večernja rutina za poboljšanje kvalitete sna.

Prirodna pomoć za lakše uspavljivanje

Čaj od kamilice tradicionalno se koristi kao pomoć za pripremu prije spavanja i ublažavanje probavnih tegoba. Njegov najaktivniji sastojak, apigenin, biljni je antioksidans koji se veže na receptore u mozgu i potiče osjećaj pospanosti te smanjuje razinu stresa i tjeskobe. Studija objavljena u časopisu Phytomedicine pokazala je da su ispitanici koji su konzumirali ekstrakt kamilice tijekom dva tjedna imali značajno bolje rezultate na testovima kvalitete sna.

Prema portalu Sleep Foundation, kamilica je pokazala posebno pozitivne rezultate kod starijih osoba i žena nakon poroda - skupina koje često imaju problema s nesanicom. Također, Verywell Health navodi da redovita konzumacija čaja od kamilice smanjuje noćna buđenja i produljuje ukupno trajanje sna.

Koliko prije spavanja trebate popiti čaj?

Preporučuje se piti čaj 45 do 60 minuta prije spavanja, kako bi se omogućilo njegovo potpuno djelovanje bez ometanja sna zbog prevelikoga unosa tekućine neposredno prije odlaska u krevet.

Iako se smatra blagom i sigurnom biljkom, čaj od kamilice nije za svakoga. Osobe koje su alergične na biljke iz obitelji glavočika (npr. ambroziju, tratinčice) trebaju biti oprezne jer kamilica pripada istoj skupini. Također, trudnicama i dojiljama preporučuje se savjetovanje s liječnikom prije redovite konzumacije.

Važno je napomenuti da kamilica nije zamjena za liječenje ozbiljnih poremećaja spavanja, ali može biti korisna podrška u zdravijemu načinu života.