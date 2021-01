Zašto se ne smijete zatvoriti u kuću

Znate li što vam se sve može dogoditi ako ste dane proveli zatvoreni u svoja četiri zida - i to u strahu od zaraze i cijele situacije.

"Normalno je da ne želite izlaziti van, ne brinite. U ovo doba godine obično prelazimo u stanje hibernacije. Stoga je razumno povlačiti se u zatvorene prostore", rekla je.

Utjecaj na mentalno i fizičko zdravlje

Ipak, kao i drugi stručnjaci, ona smatra da biste trebali svakodnevno 'puniti baterije' na svježem zraku. Poteškoće s mentalnim zdravljem uglavnom proizlaze iz nezadovoljavanja naših osnovnih potreba. Ako ostanemo predugo u kući, to znači da nemamo pristup nekim stvarima koje su nam potrebne - a patiti neće samo mentalno zdravlje već i fizičko.

Kako kaže Daniels, fizička aktivnost je presudna za mentalno i fizičko zdravlje jer nam pomaže da se riješimo stresa i tjeskobe, a također oslobađa endorfine i čini nas sposobnijima za odgovor na infekciju.

Osim toga, jako je bitno i dalje, koliko god je to teško, vidjeti se s ljudima i ostvariti taj kontakt 'licem u lice'.

"Mi smo društvena bića kojima je to potrebno, ali još jedan razlog je taj što nam razgovor s drugima daje novu perspektivu o određenim situacijama. Što dulje vremena provedete u kući, to ćete se više usredotočiti na neke svoje brige i probleme, a to ne odvlači pažnju od cijele situacije.

Naglašava da je bitan balans. "Nagovarati ljude da izađu van ako baš nikako ne žele zapravo ima suprotan efekt i mentalno zdravlje se može pogoršati. Zato radite male korake, ako ste već dugo kod kuće, izađite u neku kratku šetnju. S vremenom pojačajte tempo. Nađite neku ravnotežu između zatvorenosti u kući i izlaska van."