Zašto se kilogrami vraćaju?

Jo-jo učinak obično pripisujemo svemu samo ne sebi - kriva je dijeta, prijatelji koji su tulumarili par dana, naručivanje hrane u firmi... sve se svodi na to da ste se patili na dijeti i vratili sve kilograme čim ste počeli normalno jesti.

No, to nije nužno tako - primjerice, jedno od mogućih objašnjenja naziva se teorija zadanih vrijednosti, koja je sve popularnija zahvaljujući popularnosti intuitivnog jedenja.

Kako je objasnila nutricionistica Kristen Carli, ideja je ove teorije ta da imamo genetski unaprijed utvrđen raspon tjelesne težine koji se mijenja tijekom života.

Utjecaj na taj raspon imaju genetika i naše okruženje, a dugoročno višak hrane i nedovoljno tjelesne aktivnosti mogu nadjačati prirodnu sklonost našeg tijela da ostane na zadanoj razini i dovesti do viših, manje zdravih zadanih vrijednosti.

Promjene nastaju i zbog promjene metabolizma koje se događaju s godinama zbog hormona, načina na koji probavljamo hranu i mnogih drugih faktora.

Jedna je od tvrdnji te teorije i to da će tijelo "braniti" postavljenu težinu. To znači da ako ste na dijeti i jedete manje nego inače, vaše će tijelo štedjeti energiju usporavanjem metabolizma ili pojačavanjem želje za hranom.

Ako je ta teorija stvarno istinita, mogla bi objasniti zašto je tako teško smršavjeti.

Ako se vašem tijelu sviđa njegova težina, odolijevat će promjenama. Istovremeno, ako se prejedete, imat ćete više energije i više ćete se kretati.

Istraživanja su naime pokazala da se aktivnosti poput hodanja povećavaju kada ljudi pojedu previše - iako se stupanj do kojeg se to događa razlikuje od osobe do osobe.

A kako je kod vas?