Zašto se baca toliko hrane?

Nevjerojatna količina hrane završi u smeću iz glupog razloga - ljudi ne razumiju pročitati ono što piše na omotima hrane... vjerovali ili ne.

Upravo je nerazumijevanje tih dvaju oznaka jedan od vodećih razloga zašto često zdravstveno ispravna hrana u kućanstvima nepotrebno završi u smeću.

Četrdeset posto potrošača u Hrvatskoj tvrdi da razumije razliku između oznake "upotrijebiti do" i "najbolje upotrijebiti do". No kada ih treba objasniti polovina ih to ne zna.

Zbog nerazumijevanja tih oznaka ponekad se konzumiraju namirnice koje nisu sigurne, ali i nepotrebno baca zdravstveno ispravna hrana.

>> Trećina hrane u svijetu se - baca?! >>

"Upotrijebiti do" je karakteristika roka trajanja iza kojeg, koji se odnosi na sigurnost hrane. Iza toga roka nije dobro konzumirati tu hranu, jer ona nije sigurna za konzumaciju. Riječ je o namirnicama koje se brzo kvare, kao što su npr. svježe mlijeko i sir, meso i riba.

Oznaka "najbolje upotrijebiti do" govori o kvaliteti hrane, ali te se namirnice mogu konzumirati i nakon isteka roka trajanja.

To su, primjerice, čips, šećer, sol, brašno, bijela riža, kava, čokolada. Mnogi se potrošači žale da su na oznakama na proizvodima presitna slova.

>> Kako se Danska bori protiv bacanja hrane >>

Europska unija ima najviše standarde vezane uz sigurnost hrane. U Hrvatskoj i još pet zemalja EU-a provodi se intenzivna edukativna kampanja "EU bira sigurnu hranu".

No interes je industrije da rokovi trajanja prehrambenih proizvoda budu što kraći kako bi se potrošače poticalo da bacaju proizvode kojima je istekao rok i kupuju nove.

>> Dnevno se bacaju strašne količine hrane >>

Osim nerazumijevanja vezanog uz rok trajanja, zabrinjavajući je podatak i što samo desetina potrošača u Hrvatskoj redovito čita deklaracije na proizvodima.