Zašto muškarci ne razumiju žene

Ljubav općenito ne možemo procjenjivati s obzirom na ciljeve, u ljubavi nema mjesta za pobjede, nema cilja ili mogućnosti da osvojite više bodova i prvo mjesto.

To je razlog zbog kojega većina muškaraca ima problema s razumijevanje ljubavnog svijeta. Poanta ljubavi je u tome što jednostavno jest. U budućnosti se neće pretvoriti ni u šta što može nadići njeno trenutno stanje, pa ako niste u stanju cijeniti ono što imate sada, nećete znati cijeniti ni ono što budete imali kasnije.

Ljubav je putovanje, a muškarci to teško shvaćaju. Do nesporazuma najčešće dolazi zato što muškarci partnera/cu ili supružnika vole zbog onoga što on ili ona mogu učiniti za njih.

Ljubav muškarca, na primjer, može proizlaziti iz činjenice da određenu partnericu vidi kao idealnu za osnivanje obitelji kakvu želi, ili procjenjuje da ima slične ambicije, te da može biti dobra potpora tijekom njegove karijere.

To ne znači da je muškarcima nečija 'upotrebna vrijednost' jedina inspiracija za ljubav, ali je vrlo važna.

Takva 'instrumentalna ljubav' nije baš idealna osnova za romantičnu vezu, jer nije vezana za jednu osobu, nego određenu situaciju koja je za muškarca važna. Kad se situacija promijeni, mijenjaju se i uloge, kao i 'korisnost' druge osobe za ostvarenje određenih ciljeva.

Druga vrsta ljubavi, ona unutarnja, koja se temelji na onome što druga osoba jest (a ne samo na onome što može učiniti za nas) muškom mozgu može biti teret. Zbog toga će muškarci teško odgovoriti na pitanje zašto nekoga vole. Oni prvenstveno opisuju funkciju te osobe kao alat koji je njima koristan, što ni izbliza ne odgovara onome što žene priželjkuju i očekuju